Radfahrer beleidigt Polizeibeamte

Polizisten beleidigt und in den Streifenwagen gespuckt hat laut Polizeibericht ein 21-Jähriger, nachdem er am späten Dienstagabend völlige betrunken mit seinem Fahrrad auf der Barbarossastraße in Friedrichshafen unterwegs war. Die Polizeibeamten waren auf den Radler aufmerksam geworden, da er in Schlangenlinien fuhr. Eine Atemalkoholmessung bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Als dem Mann erklärt wurde, dass er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten müsse, versuchte er immer wieder auf sein Rad zu steigen und zu flüchten. Während des Transports in das Klinikum in Friedrichshafen Klinik warf er mit beleidigenden Äußerungen um sich und spuckte außerdem wiederholt in das Polizeifahrzeug.