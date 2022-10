Radfahrer bei Unfall verletzt

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden von rund 7000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Teuringer Straße. Der 38-jährige Fahrer eines VW Passat, der auf der Teuringer Straße stadteinwärts unterwegs war, wollte nach rechts in die Waggershauser Straße einbiegen. Da in diesem Moment ein 19-jähriger Radfahrer auf dem rechten Radweg verkehrswidrig stadtauswärts entgegenkam und die Waggershauser Straße querte, musste der 38-Jährige nochmals anhalten.

Auffahrunfall mit Folgen

Dies bemerkte ein nachfolgender 41-jähriger Fahrer eines Pkw zu spät und fuhr dem Passat auf. Der Wagen wurde dadurch nach vorne gegen den Radfahrer gestoßen und dieser stürtzte. Dabei verletzte sich der 19-Jährige leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um auslaufende Betriebsstoffe zu binden, war am Unfallort auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Ford war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.