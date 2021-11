Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Eckenerstraßein Friedrichshafen ist ein Radfahrer Verletzt worden.

Ein 61-jähriger Dacia-Lenker war laut Pressemeldung der Polizei in Richtung Stadt unterwegs und bog nach links auf ein Tankstellengelände ein. Dabei übersah er den in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg fahrenden Radler. Der 60-Jährige wurde auf die Motorhaube des Dacia aufgeladen und zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.