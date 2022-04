Mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 69-jähriger Radfahrer, nachdem er am Dienstag gegen 12.45 Uhr laut Polizeibericht gestürzt war. Der Mann war mit seinem Damenrad in der Barbarossastraße unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Adelheidstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte.