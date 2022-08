Radfahrer schlägt Frau im Vorbeifahren auf den Po

Ein Mann, der auf dem Rad unterwegs war, hat in der Nacht auf Sonntag eine Frau in Konstanz sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 4 Uhr nachts im Bereich der Oberlohnstraße. Zwei junge Frauen liefen demnach hinter der Oberlohnbrücke über einen Schotterweg am dortigen Kino vorbei, um auf den Schürmann-Horster-Weg zu gelangen. Dabei schlug ein von hinten heranfahrender Mann mit einem Fahrrad einer der Frauen mit der Hand auf das Gesäß und fuhr anschließend weiter, heißt es im Polizeibericht.

Zu dem unbekannten Mann, der mit einem Herrenrad unterwegs war, liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Circa 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, kräftige, dickliche Statur, dunkle, kurze Haare, blasser Teint.

Bekleidet war der Mann demnach mit einer dunklen Jeans und einem dunkelblauen T-Shirt mit aufgedruckten roten und weißen Vierecken. Personen, die sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Telefon 07531 9950, zu melden.