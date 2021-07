Radfahrer am Bodenseeradweg werden gezählt

Da bisher keine Daten zu Nutzerzahlen des Bodenseeradwegs vorliegen, wird am Sonntag, 18. Juli, und am Donnerstag, 21. Juli, im Auftrag des Straßenbauamtes des Landratsamts Bodenseekreis und des ADFC eine offizielle Radverkehrszählung am Bodenseeradweg durchgeführt. Der Rad- und Fußverkehr und teils auch der Kraftfahrzeugverkehr werden an neun Zählstellen zwischen Sipplingen und Kressbronn von Zählpersonen mittels händisch erstellter Strichlisten erfasst.

In der Friedrichstraße in Friedrichshafen findet eine automatisierte Zählung mittels Zählkameras statt. Diese erfasst den Verkehr anonymisiert ohne Personen- oder Kennzeichenkennung per Video. Da die Zähltage Sonntag und Donnerstag sein werden, werden die Zählgeräte eine Woche in der Friedrichstraße hängen. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse aus der Zählung ist für Herbst 2021 geplant.