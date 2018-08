Raderacher Straße bis Mitte Oktober vollgesperrt

Zwischen Unterraderach bis zum Ortsausgang Schnetzenhausen bleibt die Raderacher Straße voraussichtlich bis Mitte Oktober komplett für den Verkehr gesperrt. Der Grund dafür sind umfangreiche Arbeiten am Brückenbauwerk für die B 31-neu. Das Landratsamt nutzt die Vollsperrung und baut gleichzeitig eine Querungshilfe für Radfahrer am Ortsausgang Unterraderach.

Die Umleitungsstrecke in Richtung Unterraderach verläuft über die Ausfahrt Untere Mühlbachstraße, die Sonnenbergstraße, die Waggershauser Straße, die Jettenhauser Straße, die Waldstraße und die Berger Straße. Autofahrer, die in Richtung Schnetzenhausen unterwegs sind, werden ab dem Kreisel Raderacher Straße/Tannenburgstraße umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger werden in beide Richtungen ab dem Kreisverkehr über Heiseloch umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Weil mit entsprechend mehr Vekehr gerechnet wird, gilt auf der Umleitungsstrecke in den Ortsdurchfahrten Schnetzenhausen, Unterraderach und Sparbruck nachts zwischen 22 Uhr bis 6 Uhr Tempo 30 Stundenkilometer.