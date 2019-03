An Stelle der Kastanie wird eine Sommerlinde in Raderach gepflanzt. Als im August 2017 der Blitz in die große Kastanie in der Fichtenburgstraße vor dem Restaurant Krone schlug, war dies das Ende des Baumes, der dort zuvor schon, arg mitgenommen, sein Dasein fristete.

Immer wieder parkten Fahrzeuge auf seinem Wurzelwerk, viel zu dicht am Baum. Erst die Anschaffung einer Bank, die halbrund um den Stamm gebaut wurde, hinderte einige Autofahrer, ihre Gefährte dort abzustellen. Nach dem Blitzschlag hatte sich der Stamm der Kastanie verdreht und der Baum drohte, umzustürzen. er wurde umgehend gefällt. Doch in Raderach war schnell klar, dass dort wieder ein Baum gepflanzt werden solle. Und den Beschluss dazu hat der Ortschaftsrat am Mittwoch in seiner Sitzung gefasst. Es soll eine Sommerlinde kommen, die etwas weiter von der Straße weg gepflanzt werden soll. Die halbrunde Bank wird es auch wieder geben, damit Autofahrer diesen Platz, der zur Zeit von einer rot-weißen Kette abgesperrt ist, nicht als Parkplatz