"Yummytour" am Bodensee: Radel-Genuss auch für den Gaumen

Der Veranstalter Yummytours.de lädt am Samstag, 25. September, zu einer kulinarischen Radtour ins Markdorfer Hinterland ein. Von 10 bis 18 Uhr können Radfahrer mit einem Genusspass an insgesamt elf schmackhaften Stationen einkehren. Im Ticketpreis inbegriffen ist pro Haltestelle ein leckeres Highlight.

Kulinarische Entdeckungsreise durch die Region

Martin Müller-Diesing vom Veranstalter Yummytours.de will die Genussradler auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Region nördlicher Bodensee mitnehmen: „Die vielen regionalen Erzeuger in der Region haben so viel zu bieten, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Darauf wollen wir aufmerksam machen.“ Elf ausgewählte regionale Anbieter, Restaurants, Cafés, Weingüter und Destillerien geben den Radlerinnen und Radlern über den Tag verteilt Kostproben ihrer Leckereien. Die Teilnahme mit Genusspass kostet 35 Euro. Frühbucher bezahlen nur 30 Euro.

Vom Bodensee-Wein bis zum Kartoffelkuchen

Und dies sind die Stationen mit ihren jeweiligen Genüssen: Landgasthof Apfelblüte (Apfel-Sellerie-Süppchen), Hotel Reck (Waldmeister-Sirup), Landbäckerei Baader-Lindenbaum (Kuchen, belegte Seele), Weingut Markgraf von Baden (Bodenseeweine), Edelbrände Senft (Destillate, Liköre), Edeka Hiller (Lehenhofbrot mit Frischkäse-Variationen), Eschbachs Küferkeller (Zitronen-Salbei-Limonade), Obstgut Kohlers (Holzofenbrot mit Aufstrichen), Obst vom Bodensee (Äpfel und Apfelköstlichkeiten), Feuer & Flamme (Dinnete) sowie FridaFrisch (Kartoffelkuchen).

Jeder kann individuell losradeln

Da die Genussradtour auf einem Rundweg verläuft, gibt es keinen ausgewiesenen Start- und Endpunkt. Der Einstieg ist somit an allen Stationen entlang der Strecke möglich. Jeder kann für sich individuell entscheiden, wann und wo er starten will. Auch die Verweildauer an den Stationen ist beliebig. Den Genusspass gibt es bequem als Handy-Download und legitimiert an allen teilnehmenden Stationen den Erhalt eines Genusshighlights. Unterstützt wird Yummytours.de von „Echt Bodensee“.