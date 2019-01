Radballer aus Ailingen stehen im Pokal im Halbfinale

Das Radballteam des RVI Ailingen hat das Halbfinale um den Deutschlandpokal erreicht. Nach einer guten Leistung überzeugte das Team auch im letzten Spiel, als es nur ein Unentschieden zum Weiterkommen benötigte.

Ailingen 1 mit Michael Brugger und Markus Lang spielte im Viertelfinale um den Deutschlandpokal um den Einzug ins Halbfinale. Sie mussten sich unten den ersten beiden Mannschaften platzieren um weiterzukommen. Im ersten Spiel gegen Kemat siegte Ailingen kampflos dank einer Roten Karte eines Gegenspielers. Er war an diesem Spieltag noch für das erste Spiel gesperrt. Im zweiten Spiel gegen den Bundesliga Neuling aus Reichenbach gelang Ailingen ein knapper Sieg. Durch einen 4-Meter führte Ailingen 1:0, ein platzierter Schuss von Markus Lang sorgte für das 2:0. Zwei Minuten vor Schluss musste der RVI noch das 1:2 hinnehmen. Im dritten Spiel gegen Kissing fing Ailingen gut an. Nach drei Minuten führte das Team mit 2:1. Doch dann geriet das Spiel aus Ailinger Sicht außer Kontrolle. Kissing führte zwischenzeitlich 6:2, Ailingen konnte zwar nochmals verkürzen verlor aber mit 5:7. Im vierten Spiel gegen Niederlauterstein lief es für Ailingen in der ersten Halbzeit noch nicht rund, eigene Fehler führten zu einer 3:1-Halbzeitführung. Die zweite Halbzeit lief besser und Ailingen siegte mit 4:2. Im fünften und entscheidenden Spiel stand Ailingen aufgrund der vorhergehenden Ergebnisse nicht unter Druck. Ein Unentschieden reichte zum Weiterkommen.

Ailingen übernahm allerdings von Anfang an das Kommando und führte schnell 4:0. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Ailingen am Drücker und gewann mit 6:2.

Am Samstag startet die Jugendmannschaft mit Colin Wörner und Noah Reitter in das neue Jahr. Sie treten in Prechtal im Schwarzwald zum vierten Spieltag an. Ihre Gegner werden der Gastgeber Prechtal 2, Gärtringen 3 und 4 sowie Merklingen 1 sein. Ailingen steht aktuell mit 12 Punkten auf Platz neun und könnte mit einer guten Punktausbeute ein paar Tabellenplätze gutmachen.