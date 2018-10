Radball-Bundesligaluft am Samstag in Ailingen schnuppern

Kommenden Samstag (27. Oktober) tritt die 5er-Radball-Bundesligamannschaft des Radfahrervereins Immergrün (RVI) Ailingen beim Heimspieltag in der Schulsporthalle an. Spielbeginn ist laut Ankündigung um 13 Uhr. Das RVI-Team trifft am zweiten Spieltag der Saison auf die Teams Denkendorf/Kemnat, Ginsheim und Naurod. Aktuell belegen die Ailinger den siebten Tabellenplatz. Mit einer guten Punktausbeute käme man dem Ziel der deutschen Meisterschaft einen bedeutenden Schritt näher. Die Radballer vom See freuen sich auf regen Besuch und Unterstützung. Foto: Verein