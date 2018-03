Radball: Ailinger RVI-Teams sind im Einsatz

Mehrere Radballmannschaften des Radfahrerverein Immergrün (RVI) Ailingen sind am Wochenende am Start. Die Bundesligamannschaft mit Michael Brugger und Markus Lang tritt in Gärtringen an.

Für das Ailinger Aushängeschild findet die Auswärtsbegegnung am zweiten Spieltag der Bundesliga statt. Brugger/Lang treten in Gärtringen gegen Iserlohn, Hechtsheim und Schiefbahn an. Mit einem Punkt belegt das RVI-Team derzeit den neunten Tabellenplatz und kann in den Spielen gegen die umliegenden Konkurrenten Boden auf die Abstiegsplätze gutmachen.

Die Verbandsligamannschaften Ailingen 2 mit Matthias Blab und Pascal Salomon, Ailingen 3 mit Urbach Bucher und Norbert Schiegg und Ailingen 4 mit Sven und Marco Braunger starten beim Heimspieltag in der Ailinger Rotachhalle an. Spielbeginn am Samstag, 24. Februar, ist um 18 Uhr. Die Ailinger Teams treffen dabei auf Lauterbach 2, Sulgen 2 und Hardt 2.

Ebenfalls am kommenden Samstag reist das Ailinger A-Schülerteam zum Auswärtsspieltag. In Prechtal treten Colin Wörner und Noah Reitter gegen Prechtal 1, Gärtringen 2, Offenburg 1 und Prechtal 2 an.