Radball: Ailinger C-Schüler stehen vor DM-Teilnahme

Auch nach dem dritten Spieltag läuft es für die Ailinger Bundesliga-Radballer noch nicht rund. Hingegen ist das C-Schülerteam im Kampf zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft auf Kurs, wie der Verein mitteilt.

In Hardt gingen Colin Wörner und Nelio Böck fürs Ailinger Schülerteam an den Start. In der ersten Partie erspielten sie gegen Denkendorf einen 3:2-Sieg. Gegen Reichenbach unterlagen sie 1:3. Danach gewannen die Ailinger mit 3:2 gegen Gastgeber Hardt. Im letzten und entscheidenden Spiel siegte das Duo vom Bodensee gegen Gärtringen souverän mit 5:1. Dank des besseren Torverhältnisses setzte sich das Ailinger Team als Gruppenerster gegen die zweitplatzierten Nachwuchsspieler aus Reichenbach durch und stehen im Finale des baden-württembergischen Titelkämpfe am Wochenende 17./18. März in Gärtringen und sind zugleich fürs Viertelfinale zur deutschen Meisterschaft Mitte April qualifiziert.

Das Bundesligateam der Ailinger Radballer traf zu Beginn des Spieltags auf den Tabellenletzten aus Oberesslingen und war siegreich. Im zweiten Spiel gegen den Weltmeister aus Stein lagen die Ailinger zur Halbzeitpause mit 0:3 zurück, am Ende hieß es 3:6 aus Ailinger Sicht. Im dritten Spiel gegen Waldrems 2 hieß es am Ende 2:2. Im abschließenden Spiel ging es gegen Waldrems 1. Ailingen spielte gut und erzielte Tor um Tor. Doch schaffte es der Gegner immer wieder, dagegenzuhalten. Mit einem verwandelten Eckball 20 Sekunden vor Spielschluss schaffte Ailingen noch den 4:5-Anschlusstreffer, mehr war jedoch nicht mehr drin. Nach dem Ende der Vorrunde befinden sich die Radballer vom See weiter auf einem Abstiegsplatz. Der nächste Heimspieltag in Ailingen findet am Samstag, 7. April, ab 14 Uhr statt. Michael Brugger und Markus Lang freuen sich über jede Unterstützung der Gönner und Radballfans.