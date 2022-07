Rad & Roll: Inklusives Sportevent rollt in die vierte Runde

Nach zwei Jahren Zwangspause geht das inklusive Sportevent Rad & Roll in seine vierte Auflage. Menschen mit und ohne Handicap messen sich am Samstag, 9. Juli, auf der Kiesstraße in Tettnang-Hagenbuchen in verschiedenen Rennen auf dem Rennrad, Hand- oder Mountainbike, außerdem gibt’s erstmals die Möglichkeit zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens. Am Sonntag, 10. Juli, werden in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch Show- und Mitmachaktionen geboten. Fest geplant war auch wieder ein Speedskating-Rennen – wegen Straßenbauarbeiten musste es allerdings kurzfristig abgesagt werden.

Diese Bauarbeiten sind zwar schon seit Monaten bekannt – weshalb die Organisatoren mit tatkräftiger Unterstützung der Ettenkircher Ortsverwaltung auch frühzeitig eine Alternativstrecke festgelegt und gegenüber der Stadt kommuniziert haben. Wie Kurt Lippert vom Organisationsteam berichtet, sei dann aber erst vor rund drei Wochen bei einer offiziellen Anhörung festgestellt worden, dass diese Strecke mit Anforderungen der Feuerwehr kollidiert.

Die Ettenkircher Ortsverwaltung habe dann zwar kurzfristig noch eine zweite Alternative vorgeschlagen – aber auch diese erwies sich letztlich als nicht geeignet für die in Ettenkirch ursprünglich geplanten Handbike- und Speedskating-Rennen. Deshalb wird das Handbike-Rennen nun auf Samstag vorgezogen und zu den Radrennen nach Tettnang verlegt. „Für die Skater war das leider nicht möglich, weil der Belag der Kiesstraße dafür nicht geeignet ist“, erläutert Lippert.

Handbike-Rennen wird nach Tettnang verlegt

Das bedeutet, dass die sportlichen Wettkämpfe im Rahmen von Rad & Roll sich in diesem Jahr auf den Samstag beschränken werden. Das für Sonntag in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch geplante Show- und Mitmachprogramm – unter anderem mit Kunst- und Einradfahren – wird aber wie geplant durchgezogen. „Uns ist natürlich bewusst, dass uns der Wegfall der Skater-Rennen Zuschauer kosten wird“, sagt Kurt Lippert.

Dennoch habe das Organisationsteam beschlossen, den Sonntag nicht komplett zu streichen, auch deshalb, weil Rad & Roll nun bereits zweimal in Folge wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste und man dieses Event nun wieder in Schwung bringen möchte. Über ein reges Besucherinteresse würden Lippert und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sich vor diesem Hintergrund ganz besonders freuen.

2023 soll’s wieder das volle Programm geben

2023 soll Rad & Roll dann möglichst wieder mit dem vollen Programm stattfinden. Hinter der Veranstaltung stecken der RSV Seersoe, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, der SV Ettenkirch, der RV Immergrün Ailingen, das Speedteam Bodensee, die Turnerschaft Friedrichshafen, der RRMV Friedrichshafen sowie der Stadtverband Sporttreibender Vereine Friedrichshafen und der Sportkreis Bodensee.

Das Programm in der Übersicht:

Die Rad- und Handbike-Rennen in Tettnang mit Start und Ziel am Wanderparkplatz in Hagenbuchen beginnen am Samstag, 9. Juli, um 10.30 Uhr mit einem Einsteiger-/Schnupperrennen für Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr ohne Rennlizenz, mit separater Rennrad- und MTB-Wertung (Anmeldung vor Ort bis spätestens 9.30 Uhr). Von 12 bis 14 Uhr stehen dann die Lizenzrennen auf dem Programm – Schüler- und Jugendzeitfahren im Rahmen des Vier-Länder-Cups und des BaWü-Schüler-Cups (Anmeldung vor Ort bis spätestens 11 Uhr).

Von 14 bis 15.30 Uhr geht dann das Handbike-Rennen über die Bühne (Anmeldung vor Ort bis spätestens 13 Uhr.) Zum Abschluss bekommen Hobbyradler Gelegenheit, sich in Einzel-, Paar- und Teamzeitfahren zu messen und dabei um die Friedrichshafener Stadtmeisterschaft zu kämpfen (Anmeldung vor Ort bis spätestens 14.30 Uhr).

Das Programm in der Ludwig-Roos-Halle am Sonntag, 10. Juli, beginnt um 11 Uhr. Es gibt verschiedene Vorführungen, Mitmach-Aktionen und ein Programm für Kinder.

Weitere Informationen finden Interessierte auf: https://radundroll.wordpress.com