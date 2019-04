Die Veranstaltung „Rad & Roll“ geht in die dritte Runde: Am Sonntag, 23. Juni, geht’s wieder rund in Ettenkirch. Bereits einen Tag vorher sind Rennradfahrer und Mountainbiker zum Zeitfahren nach Tettnang-Hagenbuchen eingeladen.

Rund um die Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch planen die Organisatoren wieder eine bunte Veranstaltung mit einer Mischung aus Wettkampf, Vorführungen und Mitmachangeboten. Das Besondere ist auch diesmal der inklusive Ansatz, das heißt, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam Sport treiben. Dazu haben sich unter anderem Schülerinnen und Schüler der Tannenhag-Schule Friedrichshafen angekündigt.

Die Zuschauer an der Rennstrecke, die mitten durch Ettenkirch führt, dürfen sich wieder auf spannende Wettbewerbe freuen: Geplant sind auch in diesem Jahr ein Handbikerennen, das in den National Handbike Circuit (bundesweite Rennserie für Handbiker) eingebunden ist. Das Speedteam Bodensee organisiert einen Inline-Cup, der als Baden-Württemberg- und Bayern-Inlinecup gewertet wird. Für Hobbysportler ist erneut ein Sommer-Biathlon geplant, der aus den Disziplinen Fahrradfahren und Schießen besteht. Zum bunten Rahmenprogramm zählt auch ein „Laufrad-Triathlon“ für Kindergartenkinder.

Auch Mountainbiker und Rennradfahrer kommen bei „Rad & Roll“ auf ihre Kosten. Dabei gibt es eine Premiere für Mountainbiker: Am Samstag, 22. Juni, wird „Rad & Roll“ als eine Etappe des Oberschwäbischen Mountainbike Vielseitigkeits-Cups (OMV Cup) gewertet, bei der sich Kids und Jugendliche mit der Stoppuhr messen „Erwachsene dürfen natürlich auch auf den Parcours“, sagt Projektleiter Kurt Lippert vom RSV Seerose. Wie gehabt, fahren auch die „Jedermänner“ mit ihren Rennrädern gegen die Zeit. Geplant sind Einzel-, Paar- und Teamwertungen sowie die Bezirks- und Stadtmeisterschaft Friedrichshafen. Auch eine Gehörlosen-Wertung wird es wieder geben. Außerdem fahren elf- bis 14-jährige Rennradlerinnen und -radler eine Etappe des Vier-Länder-Schülercups (IBRMV).

Dem Organisationsteam für Rad & Roll gehören verschiedene Vereine und Verbände, wie das Speedteam Bodensee, RSV Seerose, RRMV Friedrichshafen und die Maybachradler, an. Der Sportkreis unterstützt die Veranstaltung ebenso wie der Stadtverband Sporttreibender Vereine.