Rüsselsheim und Mainz sind zu stark für die Youngstars

Mit zwei Niederlagen im Gepäck haben sich die Volley Youngstars am Sonntagabend auf den Rückweg von Mainz nach Friedrichshafen gemacht. Sowohl bei TGM Mainz-Gonsenheim (13:25, 17:25, 20:25) als auch tags zuvor bei der TG Rüsselsheim 2 (13:25, 10:25, 13:25) kassierten die Jungs vom Bundesstützpunkt Nachwuchs eine Dreisatz-Niederlage.

Es gibt Tage, an denen einem, wie der Verein selbst es bezeichnet, einfach nichts gelingen will. Von diesen Tagen hatten die Volley Youngstars gleich zwei auf einmal erwischt. „Wir haben einfach zu viel in Folge falsch gemacht“, zieht Trainer Adrian Pfleghar eine ernüchternde Bilanz des Auswärtsdoppelspieltags. Da kann es auch nicht als Ausrede zählen, dass Alexander Spintzyk (verletzt) und Markus Hieber (krank) nicht dabei sein konnten. Als MVP (wertvollster Spieler) ist an beiden Tagen Kapitän Max von Berg ausgezeichnet worden.

Lediglich in Mainz gab es im dritten Satz eine Phase, in der die YoungStars in Führung gingen, sogar mit 14:8 vorne lagen. Aber durch fehlende Sicherung und Abstimmungsprobleme war der Vorsprung schnell wieder dahin und die Gastgeber drehten den Spieß zu ihren Gunsten um. „Wir hoffen, dass wir uns ab Dienstag wieder berappeln können, denn mit Grafing kommt am Sonntag das nächste Top-Team in die ZF Arena“, blickt Pfleghar liebe nach vorn als zurück.