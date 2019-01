Röver wird neuer SPD-Kreisvorsitzender

Der Mediziner Rainer Röver (40) aus Überlingen ist neuer Kreisvorsitzender der SPD. Er löst Dieter Stauber ab, der in Friedrichshafen zum Bürgermeister gewählt worden war. Der bisherige Beisitzer Röver ist erst vor 18 Monaten in die SPD eingetreten und erhielt bei der Wahl über 84 Prozent der Delegiertenstimmen. In seiner wiederholt von Beifall unterbrochenen Vorstellungsrede betonte er, der Zustand der SPD sei viel besser als es die derzeitigen Umfragewerte Glauben machen wollten.

„Lasst uns damit aufhören die Vergangenheit zu bewältigen. Das interessiert die Menschen nicht – und am allerwenigsten uns selbst.“ Röder lenkte den Blick nach vorne und machte den Genossen mit einigen Zahlen Mut: „Die SPD ist nach wie vor die größte Partei in Deutschland.“ 37 000 SPD-Mitglieder in Baden-Württemberg seien dreimal so viele wie die Grünen im Land haben. Sogar die Jusos hätten bundesweit mehr Mitglieder als die Grünen insgesamt.

„Wir sind quietschlebendig und absolut in der Lage Wahlen zu gewinnen“, erinnerte der neue Vorsitzende an die Oberbürgermeister-Wahlen in Freiburg und Überlingen, wo SPD-Kandidaten das Rennen gemacht haben. Er forderte die Delegierten zum Mitmachen auf, um bei den Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai ebensolchen Erfolg zu haben. Die Wörter „geht nicht“ und „brauchen wir gar nicht erst zu tun“, bat er aus dem Genossen-Vokabular zu streichen. Röver sieht noch Luft nach oben, will raus auf die Plätze der Städte und Gemeinden gehen anstatt sich in Hinterzimmern verstecken.

Rainer Röve dankte seinem Vorgänger Dieter Stauber, einen gut organisierten Kreisverband hinterlassen zu haben. Stauber‘s Praxis, nicht zwischen Badenern und Schwaben unterschieden zu haben will er fortsetzen. „Vor uns liegen spannende Jahre“, prognostizierte der Genossen-Chef und nannte als Ziel, nach den Landtags- und Bundestagswahlen wieder Abgeordnete aus dem Wahlkreis nach Stuttgart und Berlin schicken zu können. Sein Appell: Die SPD muss zu einer „Mitmach-Partei“ werden. Zur sozialen Spaltung der Gesellschaft könne nur die SPD Antwort geben, postulierte er.

Röver verriet, sich vor seinem Parteieintritt zwischen Grünen und SPD entschieden zu haben und bei letzterer mehr soziale Gerechtigkeit gesehen zu haben. Hin zu den Grünen gebe es deutliche Gräben, sogar bei Umweltthemen sei die SPD das Original. Grün-Schwarz in Stuttgart sei nicht für Chancengleichheit und von dieser Koalition werde kein Masterplan für bezahlbaren Wohnraum kommen. Da die heutige Generation sich wieder mit dem Faschismus auseinandersetzen müsse, sei nicht die Zeit, „von der Fahne zu gehen“ (und die große Koalition zu verlassen). Lasst uns die Partei sein, in der „Seit an Seit“ gestritten wird, aber respektvoll miteinander, für Gerechtigkeit und Solidarität, forderte er seine Parteifreunde auf.

Als Stellvertreter Rainer Röver’s wurde in Abwesenheit Antonia Kühne aus Friedrichshafen gewählt. Britta Wagner verlas ihr „Bewerbungsschreiben“. Weiterer Stellvertreter wurde nach einer eindrucksvollen Vorstellung der 21-jährige Matthias Eckmann, der in der Zeppelinstadt auf Platz fünf für den Gemeinderat kandidiert. Schatzmeister bleibt nach viel Lob für ihn Christian Gospodarek aus Überlingen, Medienreferent wird Luca Baumann aus Friedrichshafen. Mira Heibili aus Überlingen rundet als Schriftführerin den Kreisvorstand ab.

Dieter Stauber gab in seinem letzten Rechenschaftsbericht zwei Ratschläge: Seit einig, streitet nur intern, den Streit bindet unnötig Ressourcen. Sein Dank galt Britta Wagner und Werner Nuber für die hervorragende kommissarische Führung, die vorzuziehende Neuwahlen nicht nötig machte. Britta Wagner hat nun wieder mehr Zeit für ihren Fraktionsvorsitz im Kressbronner Gemeinderat, Werner Nuber kandidiert am 26. Mai auf Platz eins für den Gemeinderat in Friedrichshafen und für den Kreistag. Er zeigte sich angetan von der guten Zusammenarbeit mit Stauber. „Das war ein tolles Miteinander“, bei dem er große gegenseitige Verlässlichkeit erfahren habe.

Europa-Feinde verhindern

MdB Martin Gerster aus Biberach, der den Wahlkreis in Berlin mitbetreut, dankte Dieter Stauber für die großartige Zusammenarbeit und erinnerte an gemeinsame Aktionen wie den Einsatz für die B 31 neu. Entgegen den Umfragewerten, die keine Freude verursachten, könne sich die Leistungsbilanz der SPD in der Groko sehen lassen, weshalb es gut sei mitzuregieren. Gerster streifte die Verdienste der Partei von der gebührenfreien Kita bis zu Chancen für Langzeitarbeitslose und will Druck machen, die Digitalisierung in den Schulen voranzubringen. Nötig sei ein digitaler Aufbruch in den Klassenzimmern.

Er appellierte zur Teilnahme an den Kommunal- und Europawahlen, wobei ihn zu letzterer die Sorge umtreibt, am Ende mehr Europa-Feinde im Europaparlament sitzen zu haben. „Das zu verhindern muss uns anspornen“, rief er den Genossen zu.