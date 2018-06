Schüler der Musikschule Friedrichshafen haben am Samstagabend im Theater Atrium im Kulturhaus Caserne die Gelegenheit bekommen, ihr Können zu zeigen. „Querbeat“ hieß das Programm, das querbeet durch die verschiedenen Musikrichtungen der Schule führte. Da unter den Auftretenden zahlreiche Preisträger von „Jugend Musiziert“ waren, durfte man auch qualitativ ein hochstehendes Programm erwarten.

Beim Betreten des Zuschauerraums fiel sofort auf, dass die kleine Bühne des Atriums aus allen Nähten platzte. Eine Vielzahl von Instrumenten, vor allem teilweise ziemlich große Perkussionsinstrumente, ließen Menschen auf der Bühne kaum noch Platz. Dennoch war es gelungen, vorne ein wenig Freiraum zu schaffen, der gleich am Anfang gebraucht wurde, denn den Beginn machte ein Gitarrenduo.

Obwohl den Auftakt zu machen immer am schwersten ist, war den beiden jungen Gitarristen keine Nervosität anzumerken. Sicher spielten sie vor, was ihr Lehrer Peter Básci mit ihnen einstudiert hatte und lieferten mit „Blues in G“ einen ruhigen und entspannten Einstieg in das Konzert.

Danach wurde es lebhaft auf der Bühne, denn nun war das erste Schlagzeugensemble an der Reihe und das bedeutete den ersten von zahlreichen Umbauten unter beengten Verhältnissen. Torsten Wenz hatte mit seinen Musikern ein vielfältiges Programm einstudiert und bald wechselten sie von Schlagzeugen zu anderen Perkussionsinstrumenten. Einen weiteren Wechsel gab es, als das zweite Ensemble die Bühne übernahm und das Programm fortsetzte. Das Repertoire der Schlagwerker reichte unter anderem vom brasilianischen „Scenas Brasleiras“ bis zu „Star Wars“ oder dem „Popcorn-Song“ aus der frühesten Zeit der Computer-Musik. Die vielen verschiedenen Instrumente lieferten ein breites Spektrum an Klängen, das von den Musikern gekonnt abgerufen wurde, womit sie die Vielfältigkeit der Perkussionsinstrumente fachmännisch unter Beweis stellten.

Von Cinderella bis Cats

Nun folgte der einzige Solo-Auftritt des Abends. Greta Hartleb zeigte das von ihr erarbeitete Programm, mit dem sie bei Jugend musiziert den ersten Preis in der Sparte Musical gewonnen hatte. Dazu hatte sie Lieder aus verschiedenen Musicals neu zusammenfügen und in eine Rahmenhandlung einbetten müssen. Neben Gesang gehörte dazu auch Tanz, den sie im Atrium aber aus Platzmangel nicht vorführen konnte. Die musikalische Reise ging von Cinderella bis Cats und verband damit inhaltlich sehr unterschiedliche Lieder zu einem stimmigen Gesamtwerk. Anna Maria Welte hatte dies mit der Darstellerin einstudiert. Als letzte Gruppe trat die Band „Seven Sounds“ auf, die es seit nunmehr sieben Jahren an der Musikschule gibt. Die Zusammenstellung war seitdem einem ständigen Wechsel unterworfen, aber die Band an sich blieb erhalten. Mit Gitarren, Schlagzeug, Piano und Gesang bot man dem Publikum sehr bekannte und weniger bekannte Lieder aus der aktuellen Pop-Welt. Dieser Mix aus dem persönlichen Geschmack der Band-Mitglieder war unter der Leitung von Adriana Lang entstanden.

An diesem Abend bekamen wenig überraschend alle Auftretenden eine Menge Applaus. Auch wenn es für die Mehrzahl der Musiker, meist im Altersbereich von 11 bis 14 Jahren, nicht der erste Auftritt war, war es doch eine begeistert angenommene Gelegenheit ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Leiterin der Schule, Sabine Hermann-Wüster, freute sich besonders über die Motivation, die die Schüler so bekommen hatten und stellte fest, dass sie daran gewachsen waren, ebenso wie die erbrachte Leistung. Ein gelungener Abend für die Musikschule.