Queer Pride Friedrichshafen: „Wir müssen sichtbarer werden“

Punkt 17 Uhr schließt der Mitarbeiter des Wertstoffhofs an der Ulmer Straße in Biberach das Tor. „Feierabend“, ruft er. Für die Fahrer der zehn Autos, die noch in der Schlange stehen, unverständlich.

Sie haben ihre Autos voll mit Wertstoffen, Grüngut, gelben Säcken und anderen Dingen, die sie an diesem Dienstag entsorgen wollten. Es gab vorab keine Information, kein Schild, dass darauf hinweist, dass das Warten an diesem Tag umsonst ist.