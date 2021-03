Die defekte Absauganlage einer Firma in der Colsmanstraße in Friedrichshafen hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Quarzsand in der Anlage hatte laut Polizei den Alarm ausgelöst. Nach einer Überprüfung durch die Einsatzkräfte konnte der Grund für den Alarm schnell ausgemacht werden, eine Gefahr bestand nicht. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen angefahren war, konnte zeitig wieder abrücken.