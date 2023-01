„Putins Rechnung darf nicht aufgehen“: SPD-Generalsekretär Kühnert fordert schnellere Energiewende

Mit Generalsekretär Kevin Kühnert ist die SPD Bodenseekreis ins neue Jahr gestartet, traditionell am Dreikönigstag, wie seit einigen Jahren üblich allerdings digital. Der Bundestagsabgeordnete und frühere Chef der Jungsozialisten rief zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien auf und forderte: „Putins Rechnung darf nicht aufgehen.“

Rund 40 Genossinnen und Genossen hatten sich in die digitale, 90-minütige Versammlung eingewählt. Kühnert verteidigte dort die grundsätzliche Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland international abzustimmen. Ausdrücklich lobte er Finanzminister und FDP-Chef Christian Linder, der diese Einschätzung erst kürzlich gestützt hatte.

Nachbarn von Windrädern beteiligen

Kühnert forderte dazu auf, den Umstieg auf erneuerbare Energie zu intensivieren. Dazu gehörten der Ausbau der Windkraft auch auf dem Land, die gesetzliche Pflicht zum Einbau von Solaranlagen bei Neubauten und die Idee, Kommunen und Nachbarn, die von Energieanlagen beeinträchtigt werden, am Ertrag dieser Anlagen finanziell zu beteiligen.

Digitaler Gast am Bodensee: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. (Foto: mh)

Der SPD-Generalsekretär vertrat die Auffassung, dass Deutschland gestärkt aus der Kriegskrise hervorgehen werde, weil es durch Putins Aggression gezwungen worden sei, den Umstieg auf regenerative Energiequellen zu beschleunigen. Dass 2023 weniger anstrengend werde als das abgelaufene Jahr, wolle er nicht versprechen, sagte Kühnert. Er habe aber die Hoffnung, dass es friedlicher werde.

„Mindestlohn zu schnell“

Zuvor hatte der Überlinger Konditormeister Andreas Popp den Sozialdemokraten einen Einblick in Sorgen und Hoffnungen des Handwerk gewährt. So erinnerte er an viele und oft kurzfristige Ansagen der Politik während der Pandemie. Dass Coronahilfen für Betriebe je nach Bundesland unterschiedlich zurückgezahlt werden müssten, sei ungerecht. Die Erhöhung des Mindestlohns sei gerade für kleinere Betriebe zu schnell erfolgt, sagte Popp, der sich auch über zu viel Bürokratie beklagte, vor allem Unmengen an Dokumentationspflichten, die davon abhielten, der eigentlichen Arbeit nachzugehen.

Leitet die Dreikönigskundgebung: Kreisvorsitzender Leon Hahn. (Foto: mh)

Das Handwerk stehe für innovative Ideen, bilde dringend benötigte Fachkräfte aus und sei das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, sagt der Konditor. „Fördern sie das Handwerk, überfordern sie es nicht“, gab er den Sozialdemokraten und Generalsekretär Kühnert mit auf den Weg.

Gesicht für regionale Lebensmittel

Philip Kleiner, Gründer des Start-ups Fritzi Frisch, das regionale Bio-Produkte auf einer Online-Plattform vertreibt, nutzte die Gelegenheit, sein Geschäftsmodell vorzustellen und die Vorteile, die es für Erzeuger und Verbraucher gerade im ländlichen Raum bringe. Sein Ziel sei es, „regionalen Lebensmitteln wieder ein Gesicht zu geben“. Alle drei Referenten standen gegen Ende der Veranstaltung in verschiedenen Chaträumen für Fragen zur Verfügung.

Durch den Vormittag führte der SPD-Kreisvorsitzende Leon Hahn. Er benannte fünf Wünsche oder auch Vorsätze fürs neue Jahr: der Spirale von Wut und Hass entrinnen, Extremismus und gesellschaftlicher Spaltung entgegentreten, soziale Missstände beseitigen, der Wissenschaft höheren politischen Stellenwert einräumen und nie die Hoffnung verlieren. Die Versammlung endete mit einem Video der Langenargener Sternsinger.