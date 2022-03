Putin, der Pokerspieler

Aus traurigem Anlass schaut man in jeder Fernsehsendung ins Gesicht von Wladimir Putin. Unglaublich, wie es sich im Lauf der Zeit verändert hat. Vor 20 Jahren erinnerte Putin noch an einen unscheinbaren Briefträger. Wenn Putin, damals schon Präsident, an der Supermarktkasse vor einem gestanden hätte, man hätte sich gedacht: Da passt er optisch doch viel besser hin als in den Kreml. Jedenfalls war das damals ein Putin, vor dem man keine Angst hatte.

Im Bundestag hielt er Reden, dass man sich mehr vertrauen müsse. Von diesem Vertrauen ist so wenig geblieben wie von Putins Gesicht. Jetzt sieht es aus, als ob jemand mit einer Botox-Spritze in der Hand ausgerutscht und zufällig in Putins Antlitz gefallen sei. Und zwar alle zwei Tage. Sollte es wirklich so viele dumme Zufälle geben?

Da steckt doch Absicht dahinter: Putin hat es darauf angelegt. Er will so aufgedunsen aussehen, damit man an seinem Gesicht so wenig Emotionen ablesen kann wie an an dem von Lenin, der heute ausgestopft vor sich hinrieselt. Putin hat dieses Ziel erreicht. Hat mit stoischer Miene die westlichen Staatschef über den Sechs-Meter-Tisch gezogen, ohne dass die es bemerkten. Sollte Putin eines Tages nicht mehr Zar sein wollen, könnte er dank seiner fehlenden Mimik professioneller Pokerspieler werden. Ein Gesicht zu verlieren hat er ja sowieso nicht mehr,