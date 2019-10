Pussy Riot kommen nach Friedrichshafen

Das russische Protestkunst-Kollektiv Pussy Riot kommt am Mittwoch, 4. Dezember, ins Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen. Die Gruppe aus Moskau zeigt ihre aktuelle „Riot Days Performance“, eine Kombination aus Guerilla-Punk-Rock und Performance. Das berichtet das Kulturhaus Caserne.

Pussy Riot wurde weltweit durch inszenierte, nicht autorisierte Guerilla-Kunstaktionen an ungewöhnlichen öffentlichen Plätzen bekannt, die zu Musikvideos gemacht und im Internet veröffentlicht wurden. Elf variabel eingesetzte Mitglieder gehören der Gruppe an. Die Themen des Kollektivs umfassen den Feminismus, LGBT-Rechte, die russisch-orthodoxe Kirche und die Opposition gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den die Gruppe als Diktator betrachtet.

Künstlerinnen in Haft

Drei Frauen der Gruppe wurden 2012 verhaftet und wegen Hooliganismus in Russland angeklagt und zu jeweils zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil gegen eine der Frauen wurde später ausgesetzt. Die beiden anderen Künstlerinnen wurden nach 21 Monaten Haft freigelassen. Unter anderem Amnesty International hatte sich dafür eingesetzt.

Im Dezember 2016 starteten Maria Alyokhina und der Musikproduzent Alexander Cheparukhin ihr neues Projekt, das auch in Friedrichshafen zu sehen sein wird: "Pussy Riot performs Riot Days" – ein Spiel, das auf dem Buch „Tage des Aufstands“ von Maria Alyokhina basiert, das seinersseits auf der Geschichte von Pussy Riot beruht. Auf der Bühne stehen zwei Frauen und zwei Männer. Die Buchautorin Maria Alyokhina selbst, Kyril Masheka und Nastya und Max vom Musikduo Awott.

„Riot Days“ wird weltweit aufgeführt. Das Kollektiv tourt unter anderem in den USA, Großbritannien, Australien, Österreich und Deutschland. Deutschlandpremiere war im September 2017 in Frankfurt am Main.