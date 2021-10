Punktspielsaison mit Ausrufezeichen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der 100-Jahresfeier am 12. September 2021 im Graf-Zeppelin-Haus vom Schachverein Friedrichshafen begannen die Häfler die neue Punktspielsaison mit einem Ausrufezeichen. Die 1. Mannschaft der Häfler gewann in der Bezirksliga gegen Biberach III. Der Auftaktsieg 5,5:2,5 war ungefährdet und in dieser Höhe verdient. Der Reihe nach.

Markus Funk konnte gegen seine Kontrahentin in der Eröffnung durch ein geschicktes Manöver eine Leichtfigur erobern. Diese Leichtfigur konnte Schachfreundin Harmann nicht zurückgewinnen, und somit war die Partie für Markus Funk gewonnen.

Swetlana Balz am Brett sieben konnte im Mittelspiel einen sehr gefährlichen Bauer gewinnen. Im Läuferendspiel reichte dieser Bauer aus, um ihre Partie sicher zu gewinnen.

Stanislav Bazylevsky am Brett vier spielt das, was er am Besten kann. Er opfert in der Eröffnung einen Bauer und setzt durch Tempogewinn seinen Gegner ständig unter Druck. Schließlich gewinnt auch er seine Partie.

Eberhard Böckler spielt in einem gleichwertigen Stellung Remis, und Peter Rügamer und Roman Zeller verlieren ihre Partie.

Beim Stand von 3,5:2,5 spielen Frank Dangelmayer am Brett zwei und Andreas Ahlfänger an Brett eins noch. Ein Blick auf die beiden Schachbretter zeigt erfreuliches aus Sicht des SV Friedrichshafen.

Andreas Ahlfänger hat einen extrem gefährlichen Freibauer und aktive Figuren. Schließlich lässt auch er sich seine sehr gute Stellung nicht mehr nehmen und gewinnt sicher die Partie. Frank Dangelmayer spielt die letzte Partie an diesem Tag. Beide Spieler sind in Zeitnot. Aber der amtierende Häfler Vereinsmeister behält die Nerven und die Übersicht seine Partie durch Matt zu gewinnen. Hier die Einzelergebnisse:

1. Ahlfänger - Ege 1:0

2. Dangelmayer - Wegener 1:0

3. Zeller - Jäger 0:1

4. Bazylevskyi - Engert 1:0

5. Rügamer - Dollinger 0:1

6. Böckler - Hobson 0,5

7. Balz - Pfeifer 1:0

8. Funk - Harmann 1:0.

Am 07.11 spielt der SV Friedrichshafen I gegen den Tabellenführer in Ravensburg.