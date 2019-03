Während sich die Handballerinnen des SV Tannau und die Seesterne des TV Kressbronn in der Handball-Bezirksklasse die Punkte geteilt haben, mussten die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach ohne Zählbares aus Vöhringen abreisen. Auch der FC Kluftern verlor in der Kreisliga B bei der zweiten Mannschaft der HSG Langenargen-Tettnang.

Bezirksliga Damen: SC Vöhringen - HSG Friedrichshafen-Fischbach 23:20 (12:9): „Für mich ist das eine sehr bittere Niederlage, weil aus meiner Sicht mehr drin war für uns“, bilanzierte HSG-Coach Damir Turnadzic. „Wir sind immer wieder zurückgekommen." Tatsächlich kämpften sich die Gäste vom Bodensee immer wieder heran, ließen dann jedoch zu viele Chancen aus, um den vielzitierten Bock umzustoßen. So zum Beispiel auch zwischen der 40. und 45. Minute, als Celina Hörmann gleich zweimal den Anschlusstreffer machte. Doch für eine Wende sollte es nicht reichen, weil die Gastgeberinnen stets eine Antwort parat hatten und Friedrichshafen-Fischbach Nerven zeigte. Gut aus HSG-Sicht, dass auch die Nachbarn im Tabellenkeller keine Punkte holten. So unterlag der SC Lehr II dem Spitzenreiter mit 7:37 mehr als deutlich.

HSG FF: Amann, Hackenberg (Tor); Pechar (5), Feßler (4, 3/5), Rist (4), Hörmann (2), Nothelfer (2), Schermer (1), Wildner (1), Kordes (1), Seliger.

Bezirksklasse Damen: SV Tannau - TV Kressbronn 29:29 (17:14): An Spannung kaum zu überbieten war dieses Derby mit Sicherheit nicht. Und auch für das Gemüt aller Beteiligten war dieser Vergleich in Obereisenbach eine echte Bewährungsprobe. Nachdem sich beide Teams zunächst nichts, aber auch gar nichts geschenkt hatten (10:10, 22.), setzten sich die Gastgeberinnen zur Pause etwas ab und lagen in Minute 47 sogar schon mit 28:21 vorne. Doch mit dem Heimsieg wurde es nichts, weil die Seesterne aus Kressbronn noch einmal alle Kräfte mobilisierten und eine fulminante Aufholjagd starteten. Und das auch, weil Lea Raaf das Kressbronner Tor in der Schlussphase wie vernagelte. 14 Sekunden vor der Schlusssirene nahm TVK-Trainerin Stefanie Raaf eine Auszeit beim 28:29-Zwischenstand, um ihre Spielerinnen auf den letzten Angriff einzuschwören. Tatsächlich kam Kressbronn noch zum Ausgleich, weil Ann-Kathrin Messner einen Strafwurf an die Unterkante der Latte und von dort in die Maschen zimmerte. Fertig war die Punkteilung nach einem packenden Fight. „Ich bin megaglücklich mit diesem Ergebnis, das einer sehr guten Teamleistung zu verdanken ist“, freute sich Steffi Raaf. „Die Mädels haben das umgesetzt, was wir besprochen hatten.“

SVT: Egger (Tor); Hampe (9, 4/6), Anja Stoß (6, 5/6), Tina Stoß (5/1), Alessa Haberer (4), Hillebrand (2), Sprenger (2), Ibele (1), Corinna Haberer, Bergmann, Schupp.

TVK: Lea Raaf, Hommel (Tor); Messner (9, 7/8), Brentel (7), Wagner (4, 0/1), Hepp (4), Spindler (3), Seipp (1), Bentele (1), Schörkhuber.

Kreisliga B Herren: HSG Langenargen-Tettnang II - FC Kluftern 30:25 (12:9): Lediglich in den ersten 25 Minuten haben die Handballer aus Kluftern der Reserve aus Langenargen-Tettnang das Wasser reichen können (9:9). Dann kam der große Auftritt von Thomas Häufle, der mit drei Treffern in Serie für den 12:9-Pausenstand sorgte. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren besser im Spiel, standen in der Defensive stabiler und hatten in der Offensive die besseren Lösungen parat. Und das auch, weil die Hausherren einen breiteren Kader stellten und somit dem FCK-Team konditionell überlegen gewesen waren.

HSG II: Wenzel (Tor), Schraff (8), Häufle (6/3), Maag (4), Baumann (3), Reger (2), Stauber (2), Witzke (2, 2/3), Greiffendorf (1), Strempel (1), Reggoldt (1), Hörmann, Fuchs.

FCK: Klose, Richter (Tor); Merkle (6), Thum (5), Dickreiter (5), Behnke (4/2), Kuzma (3), Tardiveau (1), Müller (1).