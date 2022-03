Punktabzug für Frankfurt ändert Lage für den VfB Friedrichshafen

Kurz vor Beginn der Play-offs in der Volleyball-Bundesliga sind den United Volleys Frankfurt Punkte abgezogen worden. Grund sind „Verstöße im wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahren“, wie es in einer Mitteilung der Volleyball-Bundesliga (VBL) heißt. Für den VfB Friedrichshafen könnte das zu einer veränderten Ausgangslage in den Play-offs führen. Das hängt aber noch davon ab, ob Frankfurt das letzte noch ausstehende Spiel in der Zwischenrunde gegen die SWD Powervolleys absolvieren kann und wie diese Partie endet.

Denn nach dem Punktabzug, der rückwirkend für die Hauptrunde gilt, rutschen die Frankfurter in der Zwischenrunde auf Rang vier ab, der VfB ist dadurch momentan Dritter. Nur im Fall eines Sieges der United Volleys gegen Düren würde Frankfurt wieder an Friedrichshafen vorbeiziehen. Die Partie war für das kommende Wochenende geplant, musste coronabedingt aber abgesagt werden. Bis zum 9. März müsste das Spiel nachgeholt werden, ansonsten reicht laut VBL die Zeit bis zu den Play-offs (Beginn 12. März) nicht mehr. Als Vierter der Zwischenrunde träfen die Häfler im Viertelfinale auf die SVG Lüneburg – und im Halbfinale aller Voraussicht nach auf Berlin. Als Tabellendritter hieße Friedrichshafens Viertelfinalgegner WWK Volleys Herrsching.

Wie die VBL am Donnerstag mitteilte, wurde die Strafe gegen Frankfurt bereits im Januar verhängt und am Donnerstag nach dem Scheitern des Einigungsversuchs wirksam. „Aufgrund der Vertraulichkeit des wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahrens macht die Volleyball Bundesliga keine weiteren Angaben zu den Verstößen“, heißt es in der Mitteilung.