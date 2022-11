Punkt-11-Gottesdienst in der Erlöserkirche

Von ihrer Arbeit in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung berichtet Sabine Hornig im Rahmen eines Punkt-11-Gottesdienstes am Sonntag, 13. November in der evangelischen Erlöserkirche in Friedrichshafen. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr und steht unter dem Thema „Unter Gottes Dach haben viele Platz – jeder einzelne ist Gott wichtig und wertvoll“.

Sabine Hornig, Diplom-Theologin und Diplom-Pädagogin, ist seit vielen Jahren bei der Diakonie Oberschwaben-Allgäu-Bodensee tätig. In ihrer Ansprache spricht sie über ihre Arbeit in der Beratung, von der bunten Mischung an Menschen, mit denen sie zu tun hat und denen sie nach Möglichkeit hilft. Familien werden in den Mittelpunkt des Gottesdienstes gestellt, es wird nicht um das Thema Schwangerschaftsabbruch gehen, wie das Organisationsteam mitteilt. Im Anschluss an den Gottesdienst hat das Kirchencafé geöffnet und darüber hinaus bietet das Punkt-11-Team ein Mittagessen an.