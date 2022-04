Publikumstag auf dem Abfallerlebnispfad

Der Abfallerlebnispfad auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Friedrichshafen-Weiherberg ist am Mittwoch, 4. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr für private Erlebnisbesuche geöffnet. Nach einem Bericht des Landratsamtes können an diesem Tag Klein und Groß auf dem Barfußpfad, am Naturfenster, an den Fühltonnen und am Kräuterbeet ihre Sinne schärfen und an verschiedenen Lernstationen nützliches und spannendes Abfallwissen über Papier, Recycling oder Deponietechnik spielerisch erlernen.

Eine Voranmeldung für den Besuch ist nicht erforderlich. Kinder bis zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen auf das Gelände. Das Entsorgungszentrum Friedrichshafen-Weiherberg befindet sich an der Raderacher Straße (K 4442) von Unterraderach in Richtung Markdorf fahrend kurz hinter dem Ortsausgang links. Der Eingang zum Abfallerlebnispfad befindet sich am Tor an der Nordseite neben der Schautafel mit der Aufschrift „Abfall mit Deinen Sinnen erleben“.

Weitere Termine sind am 1. Juni, 6. Juli sowie am 3. August geplant. Informationen gibt es auch unter www.abfallwirtschaftsamt.de