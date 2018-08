Publikumsliebling geht in seine neunte Saison

Thilo Späth-Westerholt hat seinen Vertrag beim VfB Friedrichshafen um ein weiteres Jahr verlängert. Der Libero, der schon für die Youngstars ans Netz ging, geht 2018/2019 in die neunte Saison für die Häfler Profis. Dabei nimmt der Publikumsliebling weiterhin eine Sonderrolle ein – als einziger Spieler, der nicht ausschließlich auf den Profivolleyball setzt.

Thilo Späth-Westerholt kam schon 2004 an den Bodensee. Der junge Volleyballer aus Kappelrodeck wurde damals bei den Volley Youngstars in der zweiten Liga ausgebildet. Über den VC Olympia Berlin - der nächsten deutschen Kaderschmiede - ging es 2010 nach drei Jahren in Wuppertal zurück zum VfB. Die kommende ist Späth-Westerholts nunmehr neunte Saison in Folge für die Häfler. Er ist damit und mit deutlichem Abstand der treuste Spieler in Vital Heynens Kader. Gleichviele Jahre hatte nur noch João Jose auf dem Kerbholz. VfB-Mittelblocker Bogdan Jalowietzki zog zehn Saisons das Häfler Trikot über. Bemerkenswert ist, dass der Publikumsliebling dabei selten die erste Geige spielte. Er war meisten Ergänzungsspieler. Schon der ehemlaige Trainer Stelian Moculescu hielt laut Pressemeldung große Stücke auf den Libero. Auch Vital Heynen nennt ihn „einen wichtigen Teil seiner Mannschaft“. Heynen freut sich über die Vertragsverlängerung des Liberos, der auch im Sand erfolgreich ist. „Thilo ist für uns nicht nur als Volleyballer wertvoll“, sagt Heynen.

Thilo Späth-Westerholt ist der einzige Spieler, der nicht als reiner Profi agiert. Er machte seine Ausbildung bei der Sparkasse Bodensee und ist dort seit 2012 im Firmenkundenbereich tätig. In seiner Freizeit ist er Volleyballer in der höchsten deutschen Spielklasse. „Nur weil meine Familie und meine Arbeitskollegen mich so unterstützen, funktioniert das“, erklärt der 1,88 Meter große Libero. „Deshalb kann ich dieses Abenteuer auch noch eine weitere Saison angehen.“ Mit zwei Meisterschaften, fünf Pokalsiegen und zwei gewonnenen Supercups ist er der erfolgreichste Spieler in Heynens Team.