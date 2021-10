Publikum trifft die Auswahl der Kunstwerke

Seit Juni konnten Interessierte Kunstwerke und Texte für die kommenden Winterausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ einreichen. Einzige Bedingung war, dass sie einen Bodenseebezug haben. Eingereicht wurden bisher laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung Werke aller Art: Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Videos und sämtliche Textgattungen von Lyrik über Kurzgeschichten bis zum Roman. Es seien über 200 Einreichungen zusammengekommen. Das Interesse und das Niveau hätten das Zeppelin-Museum begeistert, heißt es in der Mitteilung weiter. 20 der Werke werden nun ab 17. Dezember in der Ausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ zu sehen sein. Die Auswahl trifft nicht das Museum sondern alle, die mitentscheiden wollen.

Zentral für die Ausstellung ist die Partizipation des Publikums, die mit diesem Open-Call angestoßen werden soll. Noch bis Sonntag, 17. Oktober können alle darüber abstimmen, welche der Werke in der Ausstellung zu sehen sein werden. Dabei dient der Bodensee als thematische Klammer: die eingereichten Werke sollen sich entweder motivisch oder in Bezug auf die eigene Biografie mit dem See auseinandersetzen. Der Form sind keine Grenzen gesetzt, eingereicht werden können Werke aller Art: Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Videos und so weiter und sämtliche Textgattungen von Lyrik über Kurzgeschichten bis zum Roman.

Das Publikum stimmt dann über ein Online-Voting darüber ab, welche Werke in der Ausstellung physisch gezeigt werden. Dafür ist ein ganzer Bereich vorgesehen. Zusätzlich sollen die literarischen Beiträge auch in Form von Lesungen vorgestellt werden.