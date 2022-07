Publikum soll im Zentrum die „Romantik erleben“

Das Sommerkonzert „Romantik erleben“ findet am Sonntag, 10. Juli, um 19.30 Uhr im Ludwig-Dürr-Saal in Friedrichshafen statt. In diesem Erlebnis-Konzert mit Lied- und Chorwerken von Robert Schumann und Johannes Brahms wird das Publikum laut Veranstalter in die Mitte des Klangs gerückt. Der Liedzyklus „Dichterliebe“ von Robert Schumann entstehe aus dem Zentrum des Kreises heraus, den das Publikum um den Konzertflügel bilden. Tenor Philipp Nicklaus und Nikolaus Henseler setzen nach den großen Schubert-Zyklen damit ihre bewährte Liedpartnerschaft weiter fort.

Bei den Chorwerken wechsele die Perspektive und das Publikum werde vom Klang eingefasst: Das Vokalensemble Camerata Serena stehe in einem weiten, beweglichen Kreis um das Publikum herum. Das frontale Gegenüber von Chor und Publikum werde auf diese Weise aufgehoben und stattdessen zu einer Einheit verschmolzen. So entstehe ein neues, ganz unmittelbares Hörerlebnis, das die romantischen Werke des Abends plastischer werden lässt und das Publikum klanglich einbettet. Christopher Schumann, Solorepetitor an der Oper Stuttgart, begleitet den Chor am Klavier.

Neben dem „Nachtlied“ von Robert Schumann erklingen „Nänie“ und das „Schicksalslied“ von Johannes Brahms. Die Texte von Schiller, Hölderlin und Hebbel würden vom Sprecher Pascal Zurek jeweils vorab rezitiert werden, um das musikalische Erleben der Texte im Anschluss zu intensivieren. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Karten gibt es an der Servicekasse des GZH, 07541 / 288444 oder unter Reservix.de oder an der Abendkasse.