Die Fußball-WM der Frauen beginnt am Freitag mit dem Eröffnungsspiel Frankreich gegen Südkorea in Paris. Am Samstag spielt das deutsche Frauenteam ihr erstes Gruppenspiel gegen die Auswahl aus China in Rennes. Anpfiff ist um 15 Uhr. Die Abteilung Mädchenfußball der PSG Friedrichshafen lädt zum Public Viewing ins Vereinsheim am AKA am Seemooser Horn ein. Vor allem über fußballbegeisterte Mädchen würde sich die Abteilung sehr freuen. Im Anschluss an das WM-Spiel besteht die Möglichkeit, das eigene Talent und Freude am Fußball in der Soccerbox direkt am See zu leben.