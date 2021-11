PSG Friedrichshafen traf sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahresmitgliederversammlung der PSG Friedrichshafen fand am 16. November statt.

Um 19:45 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende, Christoph Weippert, die 24 teilnehmenden Mitglieder, die sich jährlichen Mitgliederversammlung der PSG mit 2G-Regel in der Vereinsgaststätte am Seemooser Horn in Friedrichshafen zusammen gefunden hatten.

Nach der Begrüßung folgte sein Bericht des Vorstandes: die PSG konnte leider das siebzigste Jubiläum des Vereins im Februar 2021 coronabedingt nicht feiern. Aber sogar eines der Gründungsmitglieder, Karl-August Eisele, war an diesem Abend anwesend. Dieser wurde im Verlauf des Abends für seine siebzigjährige Mitgliedschaft geehrt.

Die Vereinsgaststätte konnte im Juni 2021 mit einem neuen Pächter, Marc Hammer, wieder eröffnet werden. Die schnelle Eingreiftruppe (SET) des Vereins hatte zuvor Friteuse und Dunstabzug in die Küche eingebaut. Weiter wurden Massivholzbänke an der Soccerbox auf dem Vereinsgelände aufgestellt und ein SUP-Ständer zur Lagerung von SUPs am Ufer aufgestellt. Der Vorstand führte im Laufe des Jahres 11 Sitzungen durch, die z.T. live-online stattfinden mußten. Der Sportrat tagte einmal live-online. Bei den Neuwahlen des Sportstadtverbandes (SSV) wurde das PSG-Mitglied, Jürgen Schrandt, zum ersten Vorsitzenden gewählt. Am 09.10. wurde bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz der Mitglieder das Gelände winterfest gemacht.

Während des Jahres konnten Sportangebote entsprechend der Coronaverordnung der Stadt durchgeführt werden.

Die Abteilungsleiter Handball (HSG Friedrichshafen-Fischbach), Freizeitsport (mit den Sparten Boule, Beachvolleyball, Badminton, Yoga/Skigymnastik, Freizeitkicker), Mädchenfußball, Windsurfen, Hütte berichteten über die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Der Finanzvorstand, Roland Weißenrieder, berichtete über die finanzielle Situation des Vereins, der trotz Corona kaum Austritte der Mitglieder zu verzeichnen hatte - im Gegenteil, es gab viele neue Mitglieder im Laufe des Jahres. Die Kassenprüfer Hubert Mangold und Manfred Glaser berichteten über Ihren Einsatz, waren sehr zufrieden mit der Buchhaltung und beantragten die Entlastung des Vorstandes. Diese wurde ohne Gegenstimme erteilt.

In diesem Jahr gab es 16 Jubilare, die für Ihre 40, 50 und 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden, bevor die Versammlung um 21:30 Uhr beendet wurde.