PSG Friedrichshafen hat neue Führungsspitze

Über 50 Mitglieder hat Brigitte Messmer als kommissarische Vorsitzende der PSG Friedrichshafen zur Jahreshauptversammlung des Vereins im Clubheim am Seemooser Horn begrüßt. Dass das Interesse an dieser Versammlung so groß war, lag wohl auch an den turbulenten Zeiten, die der Verein in der Vergangenheit durchgemacht hatte und an den Neuwahlen.

Wolfgang Schüssler hatte sein Amt als Vorsitzender im Juli aus beruflichen und privaten Gründen abgegeben und so führte seither Brigitte Messmer kommissarisch den Verein. In einem mit Bildern hinterlegten Rückblick ging sie auf das vergangene Jahr und seine Besonderheiten ein. Die PSG hat ja seit diesem Jahr eine von der Stadt bezuschusste Multifunktionsanlage, die das Kernergebnis des Sportentwicklungsplans der Stadt zur Entwicklung des Sportgeländes in Seemoos ist. Das Gelände sollte als vielfältige, familienfreundliche Sportanlage für alle Altersgruppen konzipiert werden, wobei die offene Seenutzung mit zusätzlichen Freizeitsportmöglichkeiten in die Planung einbezogen wurde.

Diese Anlage ist inzwischen gebaut und wurde am 1. Mai eingeweiht. Am 26.Juli fand dann die offizielle Eröffnung mit den Vertretern der Stadt und vielen weiteren Prominenten statt. Seither erfreut sich das Gelände größter Beliebtheit bei den 975 Mitgliedern. Ob Beachhandball oder - Volleyball, ob Soccerbox oder Boule und Speedminton, ob Slackline oder Baden, die Freizeit und Leistungssportaktivitäten sind sehr vielfältig und werden hervorragend angenommen. Zwei Abteilungen wurden deshalb auch seither neu gegründet und haben ordentlich Zulauf. Im Februar war dies die Freizeitsportabteilung und erst vor kurzem die neue Abteilung Mädchenfußball. Auch eine neue Hütte hat die PSG in Dalaas im Klostertal, die in zwei Woche bezugsfertig sein wird.

Brigitte Messmer beendete ihre Ausführungen mit dem Ausblick in die Zukunft, in der in den Ferien eine zweiwöchige Kinderbetreuung in Kooperation mit der MTU, der ZF und der Volkshochschule angedacht ist. Ihre Ausführungen fanden die ungeteilte Anerkennung der Versammlung und so wurde auch die neue Satzung und die Kasse einstimmig verabschiedet. Ebenfalls einstimmig wurde dann Brigitte Messmer zur neuen 1.Vorsitzenden gewählt. Bei der Wahl zu den zwei stellvertretenden Vorsitzenden hatte der Wahlleiter ein Luxusproblem, denn drei Mitglieder stellten sich zur Wahl. Letztendlich heißen die beiden neuen Stellverteter Roland Weissenrieder und Michael Hezel. Kassiererin bleibt Ingrid Kohl und die Schriftführung ruht weiter in den bewährten Händen von Marion Hagen. Der Verein hofft nun auf ein ruhigeres Fahrwasser für die nächsten Jahre und zeigt sich gut aufgestellt für die Zukunft, wie die 1.Vorsitzende in ihrem Schlusswort bemerkte. (wk)