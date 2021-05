Prügelei in der Gallusstraße

In einem Hofraum in der Gallusstraße ist es am Sonntag kurz nach 17 Uhr zu einem handfesten Schlagabtausch gekommen. Laut Polizeibericht gerieten zwei 16-Jährige mit einem 18-Jährigen aneinander. Eine hinzugerufene Polizeistreife überwältigte die beiden Jüngeren, die auf den am Boden liegenden 18-Jährigen eintraten. Sie wurden für weitere Abklärungen zum Polizeirevier gebracht. Die Beamten fanden bei einem der 16-Jährigen eine geringe Menge illegaler Drogen, weshalb gegen ihn nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird. Der 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Da bei ihm ein illegales Messer gefunden wurde, wird zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.