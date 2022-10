18-Jähriger schlägt auf Busfahrer ein: Jetzt äußert sich der Stadtverkehr

Die Meldung über einen 18-jährigen Fahrgast, der am Montagmorgen an einer Haltestelle an der Bodenseestraße einen Busfahrer beleidigt und geschlagen haben soll, hat auf der Facebook-Seite der „Schwäbischen Zeitung“ eine lebhafte Debatte ausgelöst.

Wirklich Verständnis für den Gewaltausbruch zeigt zwar niemand, allerdings wird auch Kritik am Busfahrer geäußert. Der hatte die Türen geschlossen, als der Bus bereits voll war. Daraufhin war der 18-Jährige ausgerastet, weil sein jüngerer Bruder noch draußen stand.

„Was ist das für ein Busfahrer, hoffe, der ist seinen Job los“, kommentiert ein Nutzer ziemlich drastisch auf Facebook. Allzu viel Zustimmung bekommt er dafür allerdings nicht. Die meisten Kommentierenden verurteilen eher das Verhalten des 18-Jährigen – und verteidigen den Busfahrer.

Eine Frau berichtet, dass ihre Kinder ebenfalls in dem Bus gesessen und nun komplett verstört seien. Und sie wirft die Frage auf, warum der 18-Jährige den kleinen Bruder nicht auf den Arm genommen und mit ihm zusammen in den Bus gestiegen ist. Eine andere Frau fragt, wo die Eltern waren und warum sie ein kleines Kind überhaupt mit einem täglich verstopften Bus fahren lassen.

An fast allen Schulen beginnt Unterricht gleichzeitig

Dass volle Busse auf Linie 14 unter der Woche zwischen 6.45 und 7.30 Uhr eher die Regel als die Ausnahme sind, bestätigt auch Sebsatian Dix, Pressesprecher des Stadtverkehrs. Und das, obwohl bereits ein Verstärkerbus eingesetzt wird. Der steuert weniger Haltestellen an und erreicht deshalb schneller die Innenstadt. Voll sind trotzdem oft beide Busse.

„Das ist ein Spitzenlastproblem. Zu dieser Zeit ist eine Kapazität gefragt wie sonst nie am Tag“, sagt Dix. Was auch für andere Linien des Stadtverkehrs gilt. Mit ein Grund dafür sei, dass an fast allen Häfler Schulen der Unterricht gleichzeitig beginne. Weshalb in dieser Zeit auch alle verfügbaren Busse des Stadtverkehrs unterwegs seien.

Mehr Busse anzuschaffen, um mehr einsetzen zu können, wäre zwar eine Lösung, die nahe liegt. Ob sie betriebswirtschaftlich vertretbar wäre, ist eine andere Frage. Weil es außerhalb des genannten Zeitfensters in der Regel keine Kapazitätsprobleme gibt, würden diese Busse praktisch den Rest des Tages herumstehen. „Da muss man abwägen“, sagt Dix.

Das letzte Wort hat der Busfahrer

Zum Vorfall am Montagmorgen stellt er grundsätzlich fest, dass ein Busfahrer für die Sicherheit der Fahrgäste verantwortlich sei und deshalb irgendwann entscheiden müsse, ob er noch weitere Fahrgäste hineinlassen kann oder nicht.

Bei wie vielen Passagieren das der Fall ist, hänge auch davon ab, wie sich diese im Bus verteilen – worauf auch dicke Schulranzen auf den Rücken der Kinder einen Einfluss haben können. Generell gilt, so Dix: „Der Busfahrer hat das letzte Wort.“