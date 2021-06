Prüflinge erhalten Segen

Nach dem Motto „Komm vorbei – lass dich bestärken“ sind am Sonntag, 6. Juni, alle Prüflinge und jeder, der sonst vor Herausforderungen steht, eingeladen, in einem Zeitfenster von je 1,5 Stunden in folgende Kirchen des Dekanats zu kommen, um sich einen Segen zusprechen zu lassen.

Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr in St. Johann Baptist Ailingen, St. Columban Friedrichshafen, St. Verena Kehlen, St. Martinus Tannau, (jeweils ohne Voranmeldung) sowie in St. Magnus Fischbach (mit Voranmeldung bis 4. Juni an fsj-stmagnus.friedrichshafen@drs.de). Und zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr in St. Maria Hilfe der Christen Kressbronn und St. Gallus Tettnang (jeweils ohne Voranmeldung).

Das Team des katholischen Jugendreferats wird hierzu gemeinsam mit pastoralen Mitarbeiterinnen aus den Seelsorgeeinheiten und evangelischen Kolleginnen den Prüflingen eine Stärkung mit in die Prüfungswochen geben.