Für das Veröffentlichen eines Textes des US-amerikanischen Schriftstellers und Journalisten Jack London auf seiner Facebook-Seite hat ZF-Betriebsrat Roberto Salerno sich am Mittwoch teils herbe Kritik eingehandelt. Gegenüber der Schwäbischen Zeitung gibt Salerno zu verstehen, dass er damit auf die Bedeutung von Solidarität aufmerksam machen wollte.

Der Text ist rund 120 Jahre alt und beginnt so: „Nachdem Gott die Klapperschlange, die Kröte und den Vampir geschaffen hatte, blieb ihm noch etwas abscheuliche Substanz übrig, und daraus machte er einen Streikbrecher.“ In diesem Tonfall geht es auch weiter. Zum Schluss wird der Streikbrecher als „Verräter an seinem Gott, seinem Land, seiner Familie und seiner Klasse“ bezeichnet. „Das spiegelt natürlich nicht meine Meinung wider“, sagt Roberto Salerno, der auch für die Linken im Kreistag sitzt. Vielmehr wolle er mit dem Text zeigen, welch hohen Stellenwert Solidarität und Zusammenhalt zur damaligen Zeit hatten. Im Gegensatz zu heute. Salerno bezieht das nicht nur auf den aktuellen Warnstreik bei ZF und MWS, sondern auf die Gesellschaft insgesamt. Es sei wichtig, sich wieder mehr auf gemeinsame Werte zu besinnen, sagt Salerno.

Ob die Botschaft bei all jenen, die seinen Facebook-Post gelesen haben, auch so angekommen ist, scheint eher fraglich. In den Kommentaren dazu wird teilweise deutliche Kritik laut – wohl auch, weil Salerno den Text zunächst ohne Hinweis auf den Autor veröffentlicht hatte. Als „niveaulos und geschmacklos“ beschreibt ein Nutzer den Beitrag, ein anderer als „inakzeptabel“ und noch ein weiterer als „bissl krass, aber in der Sache doch irgendwie auch zutreffend“.