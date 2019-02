Bei schönstem Sonnenschein trafen sich am Samstagvormittag rund 350 Teilnehmer zu einem gemeinsamen Protesttanz „One Billion Rising“ vor der Musikmuschel an der Uferpromenade. „Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen setzen gegen Gewalt bei Frauen“, erklärte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen Brigitte Pfrommer-Telge das Ziel.

Die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises Veronika Wäscher-Göggerle freute sich, dass so viele Tänzerinnen mitmachten und auch viele Zuschauer Interesse an der Thematik hatten. „Gewalt gegen Frauen ist leider alltäglich“, erklärte sie. Diese Einschätzung bestätigte Bürgermeister Dieter Stauber in seinem Grußwort. „Die Opfer von Partnerschaftsgewalt sind zu über 80 Prozent Frauen“, betonte er. Die Bandbreite der Delikte reiche von Körperverletzung, Bedrohung, Stalking, Nötigung bis hin zu Mord und Totschlag. „Wir möchten das Thema aus der Tabu-Zone holen. Hinschauen, nicht wegschauen“, lautete seine Devise.

Die Aktion wurde von Schülerinnen der St. Elisabeth-Schule unterstützt. Der Schülerchor stimmte Teilnehmer und Zuschauer mit dem Song „Break the chain“ musikalisch ein. Die richtigen Tanzschritte und Bewegungen präsentierten die Schülerinnen auf der Bühne und animierten zum Mitmachen. Brigitte Rösler aus Markdorf sang in einem beeindruckenden Solo „Break the chain“ auf Deutsch. Ebenfalls eingeladen zu der Aktion hatten die Beratungsstelle für Frauen in Not- und Trennungssituationen der Stadt Friedrichshafen, das Frauen- und Kinderschutzhaus der Arbeiterwohlfahrt, der Verein „Frauen helfen Frauen“, der interkulturelle Frauenarbeitskreis GEA und der katholische Frauenbund Friedrichshafen. Sie präsentierten ihre Organisation und Hilfsangebote auf der Bühne und an einem Informationsstand.

Ins Leben gerufen wurde „One Billion Rising“ von der New Yorker Künstlerin Eve Enser. Weltweit machen über 200 Länder mit. In Deutschland folgten 2018 rund 60000 Menschen an 180 Orten dem Aufruf. Die Protestaktion richtet sich gegen jegliche Form der Gewalt: sexuelle und körperliche sowie psychische und strukturelle. Deshalb gehen weltweit Frauen und auch solidarische Männer auf die Straße und fordern: Schluss mit der Gewalt gegen Frauen. „Die Aktion soll auch in Zukunft in Friedrichshafen etabliert werden“, so das Ziel der Veranstalter.