Promotionsrecht bei ZU ist nicht in Gefahr

„Keine Sorge“ – das sagt ein Sprecher des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) zu den jüngst bekannt gewordenen Gerüchten und Spekulationen, das Promotionsrecht der Zeppelin-Universität sei in Gefahr. Die Verlängerung des Rechtes der ZU, Doktortitel zu verleihen, werde im Ministerium derzeit vorbereitet.

In den vergangenen Tagen hatte es in Friedrichshafen Aufregung darüber gegeben, dass das Ministerium zunächst den Wissenschaftsrat als Sachverständigengremium damit beauftragt hatte, eine Empfehlung für ein erneuertes Promotionsrecht der ZU abzugeben, später aber die Arbeit des Gremiums gestoppt hatte.

„Darüber muss sich die Uni jedoch keine Sorgen machen. Wir befinden uns in sehr guten Gesprächen und haben das Ziel, eine langfristige Lösung realisieren zu können“, sagt Jochen Schönmann, Sprecher des Wissenschaftsministeriums.

Selten aber möglich

Dass der Antrag auf Re-Akkreditierung des Promotionsrechtes beim Wissenschaftsrat jetzt gestoppt wurde, ist nach Aussage von Ralf Bläser, Sprecher des Gremiums, grundsätzlich möglich. Ein solcher Schritt sei zwar selten statt, aber nach den Richtlinien auch kein Problem.

Über die Gründe für den Schritt habe man Vertraulichkeit vereinbart. Auch das Ministerium nennt keine konkreten Gründe, weswegen es das Verfahren gestoppt wurde. Gemeinsam mit der ZU werde das Ministerium jetzt erörtern, wie ein erfolgreicher Weg zur Erneuerung des Promotionsrechts sichergestellt werden könne.

„Das Verfahren soll dann umgehend und gemeinsam zu einem für alle Beteiligten guten Abschluss gebracht werden“, schreibt die ZU in einer Presseerklärung, die vom Ministerium in Stuttgart bestätigt wird. Man sei über alle Schritte aus Stuttgart rechtzeitig informiert worden, so die ZU. Am Ende der jetzt anstehenden Gespräche stehe erneut ein Votum des Wissenschaftsrats zu Thema Promotionsrecht.

So lange gibt es noch Titel

Der Wissenschaftsrat berät die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in Fragen der inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung.

Aktuell darf die ZU noch bis Juni 2018 Doktortitel verleihen. Dieses Recht ist so wichtig, weil viele Wissenschaftler sich nur dann auf eine Uni einlassen, wenn sie dort auch mit ihren Doktoranden arbeiten können. Hintergrund der Verzögerung im Re-Akkreditierungsverfahren sind möglicherweise die Probleme, die sich in der ZU rund um den Abgang von Ex-Präsident Stephan Jansen aufgetan haben: Finanzengpässe, eine Finanzierungslücke beim ZU-Neubau im Fallenbrunnen, Organisationsdefizite.

Hausaufgaben gemacht?

Die jetzige Unileitung um Präsidentin Insa Sjurts ist erst seit drei Jahren im Amt. Es ist vorstellbar, dass in bestimmten wissenschaftlichen Feldern noch nicht alle Hausaufgaben erledigt sind.

Die Zeppelin-Universität war nach Gründung im Jahr 2003 von der Landesregierung befristet staatlich anerkannt worden als Zeppelin University, Friedrichshafen (ZU). Im Januar 2009 hat dann der Wissenschaftsrat die Uni mit einer Befristung auf fünf Jahre akkreditiert.

Das Recht, Promotionen eigenständig an dieser Uni abzulegen, gab es damals noch nicht, weil die Voraussetzungen dafür aufgrund der „kurzen Aufbauzeit als noch nicht erfüllt betrachtet“ wurde, schreibt der Wissenschaftsrat. Promotionen wurden in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen abgelegt.

2011 erfolgte dann die neuerliche Akkreditierung und ein Jahr später die Vergabe des Promotionsrechtes. Dieses Recht wird bei privaten Hochschulen – und eine solche ist die ZU – immer wieder verlängert und nicht dauerhaft vergeben. Zuständig für die Vergabe ist das Ministerium.