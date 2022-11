Promillefahrt endet mit Blechschaden

Nach einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Charlottenstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei gegen den 36-jährigen Unfallverursacher. Er war mit seinem Nissan in Richtung Eugenstraße unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 31 Jahre alte Skoda-Lenker verkehrsbedingt halten musste. In der Folge kam es laut Polizeibericht zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen jeweils rund 1.000 Euro Sachschaden entstand. Der 36-Jährige wies einen Atemalkohol von mehr als 0,5 Promille auf. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.