Promenade: Häflerin will Müll aufsammeln

Jutta Otte hat genug vom Müll an der Häfler Uferpromenade. Zerbrochene Flaschen, Dosen, Zigarettenschachteln: Achtlos weggeworfener Müll landet auch in den Nestern der Schwäne. Und weil der Abfall sonst nicht verschwindet, ruft sie zu einer gemeinsamen Sammelaktion auf.

Bei einem Sparziergang mit der SZ zeigt sie die Stellen, die sie vom Müll befreien möchte. „Es geht vom Graf-Zeppelin-Haus bis zur östlichen Uferpromenade. Man müsste sich nur einmal im Monat treffen und alles wäre wieder sauber“, sagt Otte. Zwar ist das Gras am Ufer hoch, weswegen der meiste Müll verdeckt wird, aber sie entdeckt immer wieder Abfall. Neben Tüten, Dosen und Flaschen sei ein entsorgtes Fahrrad das Größte gewesen, was sie dort gesehen hatte.

„Eine Freundin hat mal gesagt, sie würde hier im Paradies leben. Da kann ich mich nur anschließen“, sagt sie. Um diesen Zustand zu erhalten, liege es im Interesse jedes Bürgers, die Stadt sauber zu halten. Bei der Stadtverwaltung habe sie schon einmal nachgefragt, ob sie sich um das Müllproblem kümmern würde. Die Antwort sei gewesen, dass sie dafür kein Personal habe. Jetzt will sie selbst aufräumen. Dafür wünscht sie sich Unterstützung.

Zurzeit störe sie der Müll besonders, weil die Schwäne brüten. Schwäne verbauen sogar Plastiktüten in ihren Nestern. Dass ihre Sorge durchaus berechtigt ist, bestätigt Gerhard Kersting, Leiter des Naturschutzzentrums Eriskirch. Er sagt, dass vor allem Plastikschnüre für die Vögel gefährlich seien. „Es gab schon Fälle, in denen sich Schwäne in Anglerschnüren verfangen haben. Das ist natürlich gefährlich für die Tiere“, sagt Kersting. Auch andere Tiere leiden unter der Umweltverschmutzung. Im Mai berichtete die SZ von einem toten Hund in Ravensburg. Er hatte eine Plastiktüte gefressen und ist daran gestorben.

Auch an anderen Stellen der Stadt gibt es Fälle von wild entsorgtem Müll. SZ-Leser haben diese Woche Hinweise dazu eingeschickt. So würden einige Müllsäcke seit einem Monat am Rand der Anton-Sommer-Straße liegen. Das Problem mit dem Wildmüll ist schon länger bekannt. Auf der Website www.sags-doch.de, die von Stadt und Landkreis betrieben wird, können Bewohner Bilder und Hinweise zum Müll senden. Die Hinweise werden zur entsprechenden Behörde weitergeleitet.