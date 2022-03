Projektideen für „Demokratie leben!“ gesucht und insgesamt 30 000 Euro zu vergeben

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ unterstützt lokale Projekte, die sich für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft sowie gegen jegliche Form von Extremismus stark machen. Häfler Vereine und Initiativen können noch bis 30. April Anträge auf finanzielle Förderung von Projekten stellen.

Für das laufende Jahr stehen zur Unterstützung von Projekten gemeinnütziger Vereine und Einrichtungen in Friedrichshafen 30 000 Euro zur Verfügung. Die Projekte sollten in Friedrichshafen durchgeführt werden oder die Zielgruppe sollte vorwiegend aus Friedrichshafen stammen. Gefördert werden kann ein breites Spektrum an Projekten von Ausstellungen über Aktionstage und Workshops bis hin zu Begegnungsprojekten, Streetart, Theaterstücke, Sportevents etc. Wichtig ist, dass die Projekte zum Ziel haben, die Demokratie zu stärken, Extremismus vorzubeugen oder die gesellschaftliche Vielfalt zu gestalten.

Die maximale Förderhöhe je Projekt und Kalenderjahr beträgt 3000 Euro. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April. Der Integrationsbeirat als Begleitausschuss wird anschließend zeitnah entscheiden, welche Projekte gefördert werden.

Alle weiteren Informationen sowie die Antragsformulare sind online unter: www.friedrichshafen.de/demokratie-leben. Die Anträge können bis 30. April per Post an die Stadt Friedrichshafen, Amt für Soziales, Familie und Jugend – Abteilung Integration, z. Hd. Michaela Pilz, Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen oder per Mail an: m.pilz@friedrichshafen.de geschickt werden. Beratung zu Projektideen und Unterstützung bei der Antragsstellung bietet Arkade e. V. per Telefon unter 0151/ 43 109 634 oder per Mail an: christoph.weiland@arkade-ev.de. Anschrift: Koordinierungs- und Fachstelle Partnerschaft für Demokratie, Äußere Ailinger Straße 117, 88046 Friedrichshafen.