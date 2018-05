43 Klassen aus 23 Grund- und weiterführenden Schulen aus Friedrichshafen, Tettnang und Lindau nehmen am Zeitungsprojekt „Wir lesen“ teil, das die Schwäbische Zeitung in Kooperation mit der Südwest Presse anbietet. Dabei bekommen die Schüler vom 19. Februar bis 23. März die Tageszeitung in die Schule – bei Bedarf und auf Wunsch auch am Samstag nach Hause – geliefert.

Das Projekt fördert das Lesen in den Klassen und trägt dazu bei, dass Schüler sich selbst auf Recherchekurs begeben. Sie können ihre Geschichten in der Zeitung veröffentlichen. Die Lehrer werden mit pädagogischem Begleitmaterial ausgestattet. Dabei geht es um verschiedene Unterrichtsprojekte, die auf den Lehrplan und die Lerninhalte der Klassen abgestimmt sind. Die Lehrer können dabei frei wählen, wie sie das Medium Zeitung im Unterricht einsetzen wollen, wie sie mit Zeitungen agieren – selbst der Kunstunterricht bietet sich da bestens an, weil man Zeitung nicht nur lesen kann, sondern eine ganze Reihe kreativer Dinge damit anstellen könnte.

Klassenbesuche durch Redakteure

Annkathrin Rapp, einst selbst Lehrerin, hat das Projekt für die Südwest Presse entwickelt und steckt durch ihre fachliche Nähe auch zielgerichtet die Themen dort ab, wo der Unterricht in den Schulen sie gebrauchen kann. Die Bandbreite ist groß, doch das ist allein noch nicht alles. Die Schwäbische Zeitung und die BKK Gildemeister Seidensticker haben eine ganze Reihe unterschiedlichster Recherchethemen vorbereitet, denen die Schüler – ebenfalls abgestimmt auf ihr Alter – in ihrer Umgebung nachgehen können.

Dazu werden Klassenbesuche durch Redakteure der Schwäbischen Zeitung angeboten, ein Besuch im Druckhaus ist ebenfalls vorgesehen. Auch die Betriebskrankenkasse bietet Einblick und zahlreiche Themen. Die Schüler können erfahren, wie eine solche Krankenkasse arbeitet, welche beruflichen Möglichkeiten man dort hat, Erste-Hilfe-Kurse werden angeboten und Informationen über gesunde Ernährung in der Schule stehen zur Verfügung.

Die Klassen dürfen aus dem Themenkatalog wählen und sich auf die Recherche begeben. Die Schwäbische Zeitung ist dabei insofern behilflich, als dass Türen hinter die Kulissen von Museen, Verwaltung oder anderen Einrichtungen geöffnet werden können und die Schüler ganz wie richtige Journalisten Fragen stellen und ihre Rechercheergebnisse später veröffentlichen können. Daher wird in den kommenden Wochen immer wieder mal etwas über „zeitungsmachende Schüler“ zu lesen sein.

Das, was die Schüler bei ihren Recherche-Reisen und -Touren herausfinden und zusammentragen, wird später – wenn die Jugendlichen das wollen – in der Zeitung auch veröffentlicht. Das gilt auch für Fotos und mögliche Online-Beiträge.