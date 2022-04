Programmieren lernen am Roboter: Kinderuni hat bunte Auswahl an Seminaren

Alle Seminartage im ersten Halbjahr, also am 30. April, 28. Mai, 25. Juni und am 23. Juli, finden an der ZU am Seemooser Horn statt.

Die fünftägige Sommerakademie zwischen dem 1. bis 5. August wird an der DHBW im Fallenbrunnen stattfinden.

Weitere Informationen zu den Seminaren, der Sommerakademie und zur Anmeldung gibt es unter

www.kinderuni-fn.de