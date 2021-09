Professor Dr. Armen Avanessian übernimmt Lehrstuhl für Medientheorie an der Zeppelin Universität

Die Zeppelin Universität (ZU) hat Professor Dr. Armen Avanessian auf den Lehrstuhl für Medientheorie berufen. Der gebürtige Wiener armenischer Herkunft verstärkt den Fachbereich Kulturwissenschaften und Kommunikationswissenschaften an der ZU.

Armen Avanessian hat in Wien und Paris Philosophie und Politikwissenschaft sowie in Bielefeld Literaturwissenschaft studiert. Nach Abschluss seiner Dissertation zum Thema „Phänomenologie des ironischen Geistes. Ethik, Poetik und Politik der Moderne“ war er einige Jahre als freier Journalist, Redakteur und im Verlagswesen in Paris und London und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin tätig. In den USA war er 2011 Visiting Fellow am German Department der Columbia University, 2012 Visiting Fellow am German Department der Yale University und 2019 Fellow am Thomas Mann House. In den vergangenen Jahren hatte Armen Avanessian mehrere Gastprofessuren und Gastdozenturen an Kunstakademien unter anderem in Nürnberg, Wien, Basel, Kopenhagen, Paris und Kalifornien inne – zuletzt an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Außerdem ist Armen Avanessian Editor-at-Large beim Merve Verlag. Er ist Autor mehrerer Bücher. Sein neuestes Werk mit dem Titel „Konflikt. Von der Dringlichkeit, die Probleme von morgen schon heute zu lösen“ erscheint im kommenden Jahr im Ullstein Verlag. In diesem Themenfeld wird sich auch seine Forschung und Lehre an der ZU bewegen.