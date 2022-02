Prof. Dr. Winter bleibt dem Klinikum erhalten

Die Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Chirurgie und Endoprothetik Friedrichshafen/Tettnang hat seit Mitte Februar mit Privatdozent Dr. Ludwig Oberkircher einen neuen Chefarzt und Zentrumleiter. „Dr. Oberkircher hat alle praktischen, formalen und akademischen Voraussetzungen, um die Klinik für Unfallchirurgie am MCB zu leiten“, attestiert ihm dessen Vorgänger über annährend zwei Jahrzehnte, Prof. Dr. Eugen Winter.

Er gibt mit Erreichen des 65. Lebensjahrs die Leitung „seiner“ Klinik in jüngere Hände und er bleibt dem Klinikum Friedrichshafen als Leitender Arzt der Sektion „Endoprothetik“ treu, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. So richtig aufhören kann der Hüft-Spezialist Prof. Dr. Eugen Winter, der tausenden Patienten helfen konnte und vor allem als ausgewiesen renommierter McMinn-Spezialist (knochensparende Hüft-Teilprothetik) gilt, nämlich nicht, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

„Wir sind sehr froh und überaus dankbar, dass Prof. Winter an Bord bleibt. Mit ihm haben wir im Klinikum Friedrichshafen einen herausragenden Operateur von überregionalem Ruf“, sagt MCB-Geschäftsführer Franz Klöckner.

Mit der neuen Sektion unter Leitung von Prof. Winter wird die Klinik für Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie und Endoprothetik an den beiden MCB-Standorten nachhaltig gestärkt. Nicht nur im zertifizierten Endoprothetikzentrum der Klinik Tettnang werden sowohl Hüft- als auch Knie-Endoprothesen implantiert, sondern auch am Klinikum Friedrichshafen in der neuen Sektion Endoprothetik. Und die Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Alterstraumatologie wird in der standortübergreifenden MCB-Unfallchirurgie weiterhin großgeschrieben. Schließlich sind beide Häuser für die Versorgung von BG-Fällen zugelassen und Teil des Traumanetzwerkes Bodensee-Oberschwaben.