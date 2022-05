Pro und Contra: Ist Tuning noch zeitgemäß?

Die Tuning World steht vor der Türe und viele fragen sich, ob das noch zeitgemäß ist. Schade, dass es die Eurobike hier nicht mehr gibt, aber auch zur Tuning World gibt es verschiedene Ansichten. Die beiden SZ-Redakteure Silja Meyer-Zurwelle und Ralf Schäfer haben so ihre Meinungen dazu.

PRO von Ralf Schäfer:

Tuning ist heute doch weit mehr, als nur laute und stinkende Motoren zu fabrizieren. Tuning geht auch umweltbewusst. Die verbreitetste Art ist das Motortuning, das zu mehr Effizienz der Fahrzeuge führen kann. Wenn dann noch regenerative Brennstoffe als Treibstoff dazu kommen, dann hat Tuning sehr wohl einen Sinn. Und was da möglich ist, zeigt diese Messe schließlich auch.

Mir sind doch die Leute lieber, die daheim einen auf ihre Bedürfnisse zusammen getunten Wagen stehen haben, der gepflegt und gehegt wird und beinahe nur zu Ausfahrten genutzt wird – was für die meisten Oldtimer schließlich auch gilt – und die ansonsten alle anderen Touren neuerdings mit dem E-Bike machen, weil das die Umwelt schont.

Das scheint mir besser als diejenigen, die alles verteufeln, die einem merkwürdigen Kulturwandel folgen, alles Mögliche verbieten lassen wollen, dann aber mit dem SUV zur Fitnessbude cruisen, um da dann auf dem Standgerät Fahrrad zu fahren.

CONTRA von Silja Meyer-Zurwelle:

Motorengeheul, Autoposer, Auspuffgestank: Dass man angesichts von Klimakrise und der berechtigten Diskussion darüber, dass Deutschland endlich eine Maximalgeschwindigkeit auf seinen Autobahnen einführen sollte, Autotuning toll findet, ist mir vollkommen schleierhaft. Darüber hinaus finde ich das Ganze einfach auch ziemlich albern.

Ein Beispiel: In meiner Heimatstadt, in der die Straßen aus dem originalen, urigen und huckeligen Kopfsteinpflaster bestehen, haben wir einen Nachbarn, der mit seinem getunten Auto jedes Mal eine wahre Comedy-Show vollführt, um von der Garage auf die Straße zu kommen, ohne sich das Unterteil des Wagens anzustoßen. Dafür wäre mir meine Zeit einfach zu schade.

Und abgesehen davon bleibt es bei manchem Tuner ja nicht beim Spiel mit der Technik des Autos, sondern mündet in Autorennen, von deren teils verheerenden Ausgängen man am Tag danach lesen muss. Wer posen will, soll doch lieber den Laufsteg dafür nutzen. Das macht weniger Krach. Und wer nun unbedingt ein Auto dabei braucht, der nutze doch bitte die Formel 1-Rennstrecken dafür.