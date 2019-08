Privatsphäre in Pflegeheimen wird gefördert

Am 1. September tritt die Landesheimbauverordnung für Baden-Württemberg in Kraft. Dann endet die zehnjährige Übergangsfrist, in der die Träger von Altenpflegeheimen und Heimen für Menschen mit Behinderungen Zeit hatten, die Vorschriften umzusetzen. Gemeinsam mit Pressesprecher Robert Schwarz erläuterten Achim Lange, Leiter der Heimaufsicht, Ignaz Wetzel, Leiter des Dezernats Jugend, Soziales und Gesundheit und Andreas Sponar, Sachgebietsleiter Hilfe zur Pflege im Sozialamt, im Pressegespräch den Stand der Dinge im Bodenseekreis.

An erster Stelle der Verordnung des Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung von Heimen und zur Verbesserung der Wohnqualität in den Heimen Baden-Württembergs (LHeimBauVO), gültig seit 1. September 2009, steht als Ziel die Erhaltung von Würde, Selbstbestimmung und Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Explizit genannt wird dabei das Recht auf eine geschützte Privat- und Intimsphäre. Die Standorte der stationären Einrichtungen sollen wohnortnah, gemeinde- und stadtteilbezogen sein sowie überschaubare Größen von maximal 100 Heimplätzen nicht überschreiten. Neben Vorgaben zu individuellen und Gemeinschaftsbereichen ist insbesondere die Unterbringung in Einzelzimmern verpflichtend. Für alle Neubauten gelten die neuen Kriterien bereits ausnahmslos. Die Übergangsfrist von zehn Jahren betrifft die Umstellung bestehender Einrichtungen. Eine weitere Übergangsfrist von bis zu insgesamt 25 Jahren im Bestand ist möglich, wenn innerhalb dieses Zeitraums neu gebaut wird. Es soll den Trägern dadurch ermöglicht werden, die Kosten zu erwirtschaften. 40 Jahre rechne man, bis ein Heim refinanziert sei, so Lange. Dementsprechend könne das Franziskuszentrum bis zur Beendigung des Umbaus seine Doppelzimmer behalten und auch das Karl-Olga-Haus dürfte davon profitieren, denn der Neubau wurde bereits vom Gemeinderat beschlossen.

Bewohnerwohl im Mittelpunkt

„Im Bodenseekreis ist das Thema Chefsache“, betont Sozialdezernent Ignaz Wetzel den Stellenwert bei Landrat Lothar Wölfle und auch im Kreistag. „Für uns ist das Bewohnerwohl die Messlatte“, sagt Lange, der jede Woche gemeinsam mit seiner Kollegin eine der Einrichtungen im Bodenseekreis kontrolliert. Hierbei setzt er auf ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis als Grundlage für die Zusammenarbeit. Einmal im Jahr finde außerdem eine nichtangekündigte Kontrolle statt.

Knapp 3000 Plätze insgesamt stehen im Bodenseekreis zur Verfügung, davon 500 in Doppelzimmern. 1734 Plätze sind es in stationären Einrichtungen der Altenhilfe, 1236 Plätze für Menschen mit Behinderung. Einige kleine Altenpflegeheime mussten aufgrund der Anforderungen schließen. Dadurch sind 202 Plätze im Bodenseekreis weggefallen, durch Neubauten zwischen 2014 und 2019 jedoch 222 Plätze eingerichtet worden. Der Bedarf sei damit nicht gedeckt, bis 2025 fehlten rund 300 Plätze.

Insbesondere die Stiftung Liebenau ist Bauherrin zahlreicher Pflegeheime. Als „mustergültiges Vorzeigeprojekt“ bezeichnete Lange St. Raphael in Oberteuringen, weil innerhalb kurzer Zeit „aus einem Guss“ ein ganzes Quartier mit Wohnbebauung, Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde und Einrichtungen für Behinderte entstanden sei. Der ganz große Knackpunkt seien nicht fehlende Grundstücke oder Träger. „Wir haben Häuser, die nicht voll belegt sind wegen des Pflegekräftemangels.“ Der Gesetzgeber schreibe eine Fachkraftquote von 50 Prozent vor, der Personalschlüssel liege bei 1:30 allgemein, nachts bei 1:45, weshalb viele Neubauten 45 Plätze hätten.

Der größte Pflegedienstleister sei immer noch die Familie. Mehr als die Hälfte aller Pflegebedürftigen würden von Angehörigen, insbesondere von Töchtern und Schwiegertöchtern gepflegt. Im Zuge des demographischen Wandels wird die Zahl der Pflegebedürftigen steigen. „Jetzt pflegen die Babyboomer, das wird sich wandeln“, meint Lange und fügt hinzu: „Wir setzen große Hoffnungen in Wohngemeinschaften, die die Pflege selbst organisieren.“ Für diese neue Form des Seniorenwohnens gebe es bereits Förderprogramme, der Bodenseekreis leiste Beratung.

Ein Platz im Altenpflegeheim koste zwischen 3000 und 5000 Euro monatlich. Rund 30 Prozent der Bewohner erhalte Sozialhilfe, ergänzt Sponar.

Um dem Mangel an Pflegekräften entgegenzuwirken, wird es Informationsveranstaltungen geben. Beispielsweise sei viel zu wenig bekannt, dass gerade im Süden Deutschlands die Bezahlung verhältnismäßig gut sei. Bei den vollstationären Einrichtungen für Behinderte im Bodenseekreis ist die Situation anders. Nur rund 300 der Bewohner stammen aus dem Landkreis, die übrigen etwa 900 kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Auch die Personalsituation sei besser.