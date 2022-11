Private können wieder Problemstoffe loswerden

Eine Problemstoffsammlung in Friedrichshafen bietet das Landratsamt am Samstag, 12. November, an. Privatpersonen haben die Möglichkeit, Problemstoffe umweltgerecht und kostenlos zu entsorgen. Das Team der mobilen Sammelstelle ist an folgenden Standorten anzutreffen: In Friedrichshafen auf dem Parkplatz Festhalle (Katharinenstr.) von 8 bis 8.50 Uhr, auf dem Parkplatz Berufsschulzentrum von 9.30 bis 10.20 Uhr, in Ailingen auf dem Parkplatz Rotachhalle von 1115 bis 13.15 Uhr und in Fischbach auf dem Parkplatz Strandbad von 14.15 -bis 15.15 Uhr.

Angenommen werden Stoffe aus Privathaushalten, wie Batterien, Autobatterien, Chemikalien, Farben, Lacke, Lösemittel, Säuren und Laugen, Pflanzenschutzmittel, Ölfilter und ölige Lappen, Spraydosen mit Restinhalt, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, Feuerlöscher, Altöl, Motorenöl sowie alle anderen schadstoffhaltigen Stoffe, die nicht in den Mülleimer oder ins Abwasser gehören. Die Problemstoffe müssen in festverschlossenen Gebinden, Einzelgebinde maximal 20 Liter, (möglichst in der Originalverpackung) abgegeben werden, so das Landratsamt.

Staubförmige Stoffe, insbesondere Pflanzenschutzmittel, müssen staubdicht verpackt sein. Außerdem sollte die Produktbezeichnung von außen erkennbar sein. Nicht angenommen werden: Altreifen, Bauabfälle, Elektrogeräte, teerhaltige Abfälle, Asbest, Mineralwolle. Auch Anlieferungen von Gewerbetreibenden sind nicht möglich.

Kleingewerbetreibende können Problemstoffe vierzehntägig im Wechsel jeweils mittwochs kostenpflichtig bei den Entsorgungszentren Friedrichshafen Weiherberg bei Raderach, Tettnang Sputenwinkel oder Überlingen Füllenwaid entsorgen.